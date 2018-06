Nancy, France

"On n'en peut plus" c'est le cri d'alarme lancé ce lundi par le personnel du service stérilisation du CHRU de Nancy Brabois. Ils dénoncent des cadences infernales depuis plusieurs mois "nous sommes si peu que les deux pharmaciennes, l'interne et le cadre sont obligés de venir travailler avec nous pour traiter les outils tous les matins et souvent les après-midi" explique Anne-Sophie, aide soignante dans ce service depuis 10 ans.

La direction met des pansements sur une hémorragie, Brigitte Hueber, déléguée CGT

"Ce service est à l'image de ce qui se passe dans tous les autres services au CHU" souligne Brigitte Hueber, déléguée CGT "la réponse de la direction c'est de mettre des petits pansements sur une hémorragie. les services passent les uns derrière les autres à la moulinette. On ferme des lits, on supprime des postes et la direction nous demande d'adapter le personnel aux pathologies des patients, ce n'est plus tenable"

Le personnel du service stérilisation réclame 9 agents supplémentaires. La grève est reconduite pour ce mardi 19 juin.