Le personnel en grève de l'hôpital Bel-Air à Thionville continue le combat

Thionville, France

Qu'ils soient infirmiers, médecins ou aide-soignants, les manifestants de l'hôpital Bel-Air de Thionville s'étaient donné rendez-vous ce mercredi en milieu de journée. Devant l'établissement, ils sont restés trois heures afin de réclamer plus de moyens à la direction du CHR Metz-Thionville. Un mouvement devenu régulier dans le secteur. "On ne lâchera rien", confie Patricia Schneider, représentante du syndicat Sud-Santé sur place.

Des pancartes ont été affichées pour illustrer la colère. © Radio France - Arthur Blanc

En ligne de mire des personnels soignants, le besoin urgent de regonfler les effectifs, et ce, quelque soit le service mis en cause. "On ne travaille plus de la même façon, au niveau des soins, on n'est plus tout à fait correct vis à vis des patients, on ne prend plus le temps avec eux", se désole Cindy, qui a connu les difficultés en gériatrie comme aux urgences, les deux services les plus représentés ce mercredi. Constat partagé par Hamida, 24 ans de gériatrie derrière elle. "On cogite à la maison, on n'arrive pas à faire un break." Cette dernière explique d'ailleurs n'avoir appris le mot de "burn-out" que très récemment, lorsque la situation s'est dégradée.

La direction temporise

Régulièrement, des réunions sont organisées entre la direction des ressources humaines du CHR de Metz-Thionville et les syndicats pour tenter de résoudre le conflit. "Bien sûr que je comprends la fatigue de mes employés", explique Marie-Odile Saillard, directrice générale de l'ensemble hospitalier. Cette dernière met en avant l'attractivité de notre territoire, qui ne facilite pas le recrutement de nouveaux employés. "C'est peut-être plus difficile de recruter lorsqu'on est une grande ville de l'est, certes une ville très belle, que lorsqu'on est une ville où l'on va bénéficier d'autres tropisme que celui du travail."

Concernant la situation de son CHR, Marie-Odile Saillard se tourne notamment vers la concurrence du Luxembourg, dont l'attractivité fait des ravages côté mosellan. Cependant, depuis le passage d'Agnès Buzyn en juin dernier, 80 infirmiers ont été recrutés. Il en faudrait encore une quarantaine pour peut-être calmer la crise, reste encore les médecins, aide-soignants et le reste des différents services.