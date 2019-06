Le personnel hospitalier des Alpes-Maritimes manifeste ce mardi contre la Loi Santé

Alpes-Maritimes, France

Il y aura, dans les Alpes-Maritimes, trois rassemblements ce 11 juin pour protester contre la loi Santé. Un premier, devant l'hôpital Pasteur II de Nice à 9h30, un second devant les locaux de l'Association des Paralysés de France 06 au Cannet à 13h30 et un autre, à nouveau devant l'hôpital niçois à 14h. Les personnels hospitaliers manifestent à l'appel national de plusieurs syndicats (FO et CGT). Ils protestent contre les conditions de travail dans les hôpitaux : fatigue extrême des médecins et infirmiers, manque d'effectifs, détérioration et pénurie de matériel de soins. La grève, qui dure depuis 3 mois, est reconductible.

Les Alpes-Maritimes particulièrement concernées

Le territoire azuréen est spécifiquement touché par les revendications. Plus particulièrement par la fuite des personnels, préférant quitter le service public pour des cliniques privées, notamment à Monaco où le salaire est plus élevé. La densité de population, qui double l'été, pèse également lourd sur les services hospitaliers du département.