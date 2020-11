Le personnel médico-social de l'hôpital de Montfavet (Avignon) manifeste contre l'oubli et le mépris

Le personnel de la Maison d'Accueil Spécialisée de Montfavet se sent oublié et méprisé. Le Ségur de la Santé les a écarté de l'augmentation de salaire de 183 euros car ils travaillent dans le secteur médico social, même si'ls font les mêmes tâches qu'à l'hopital.

A l'hôpital de Montfavet, le personnel de la Maison d'Accueil Spécialisée demande une augmentation de salaire de 183 euros. Cette augmentation a été accordée aux autres personnels de l'hôpital mais le Ségur de la Santé a oublié les personnels de l'action médico-sociale.

La Maison d'Accueil Spécialisée héberge 80 résidents mais plus de 350 personnes handicapés ont recours aux 300 aides soignantes, éducatrices ou infirmières de cette structures.

Le personnel se sent méprisé

Les cadres de santé s'étaient joints au personnel pour dénoncer le mépris du gouvernement. Noële Bena est cadre supérieure socio-éducatif dans cette Maison d'Accueil Spécialisée. Elle confie qu'elle se "sent complètement méprisée. La structure a été un important foyer d'infection, des collègues sont revenus leurs congés, d'autres ont fait des journées de 12 heures. On a envoyé des courriers au ministre de la santé et au premier ministre mais à ce jour, on ne voit rien."

Mépris aussi des personnes handicapées

Les pancartes réclament "même travail, même salaire". Angélique Masclaux , aide-soignante, a le sentiment d'être "considérée comme des soignants au rabais. Nous faisons le même travail qu'à l'hôpital mais nous avons une différence de salaire de 183 euros. On a été reconnus soignants pour la période Covid mais pour l'augmentation de salaire, on a été oubliés".

Sa collègue éducatrice spécialisée Laurie Septier ajoute "oubliés et méprisés ! Les salaires n'ont pas été revalorisés depuis des années! Et on méprise aussi les personnes handicapées qu'on accompagne. Ils vont avoir du personnel low-cost !"

Difficile de recruter à l'avenir

Le chef de pôle de la Maison d'Accueil Spécialisée était avec ses collègues. Jacques Rousset assure qu'il est "solidaire. On est déjà en manque d'infirmier et d'éducateurs spécialisés. Demain, la différence salariale va accélérer la difficulté à recruter. Comment allons - nous prendre en charge les personnes en situation de handicap ?"

Une autre mobilisation est prévue le 3 décembre.

Mobilisation du personnel de la Maison d'Accueil Spécialisée de Montfavet © Radio France - Philippe Paupert

