Le Petit Vapoteur agrandit son siège de Tourlaville et devient grossiste

Tanguy Gréard , co-fondateur du Petit Vapoteur et Boisdrand Valleteau de Moulliac, chargé de clinetèle, devant le nouveau bâtiment.

Il y a du mouvement chez le Petit Vapoteur. Un nouveau bâtiment de près de 5 000 m2 est sorti de terre devant son siège de Cherbourg. L'entreprise, spécialisée dans les cigarettes électroniques, s'est lancée début janvier dans le vente de produits pour les professionels. En plus de ses 28 boutiques et de son site internet, elle devient donc "grossiste".

78 employés en plus pour ce nouveau service

Les clients pourront bénéficier d'un large catalogue de produits [hors marque Petit Vapoteur ndlr], de conseils de l'entreprise et d'un service après-vente. "On veut en fait transmettre toute la volonté et les connaisances, que le Petit Vapoteur a construit en dix ans, au service des professionels. Qu'ils soient chevronnés ou alors qu'ils veulent débuter leur activité", explique Boisdrand Valleteau de Moulliac, chargée de clientèle, qui gère le projet.

Ce nouveau bâtiment de près de 5 000 m2 devrait être opérationnel pour début septembre. © Radio France - Raphaël Aubry

78 employés ont été embauchés en début d'année pour s'occuper de ce nouveau service. Ils sont préparateurs de commandes, logisticiens, développeurs et conseillers SAV. Ces derniers devraient rejoindre le nouvel entrepôt d'ici début septembre, la fin des travaux étant prévue pour fin juin.

Peu touchée par la crise du Covid

Près de 300 professionnels ont déjà commandé. Un "beau démarrage", selon Boidrans Valleteau de Moulliac, alors que le Petit Vapoteur est en forme. L'entreprise a peu subit les effets du Covid-19, avec 15% de chiffre d'affaires en plus sur internet depuis l'an dernier. "Cela a été positif, avec bien sûr une baisse des ventes dans nos magasins, mais qui a été compensées, par les ventes en ligne", souligne Tanguy Gérard, le co-fondateur.

Le Petit vapoteur qui compte par ailleurs ouvrir 22 nouvelles boutiques en France, d'ici la fin 2022.