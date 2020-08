Le pharmacien du Russey dans le Doubs obligé de fermer sa pharmacie toute neuve

Les habitants du Russey vont devoir faire sans leur pharmacie habituelle durant 3 mois pour chercher leur médicament et pourtant depuis un an et demi ils ont une officine flambant neuve sur la zone commerciale des "Rondeys" à la sortie de la commune. Cette pharmacie toute neuve va devoir fermer en raison d' un imbroglio administrativo-judiciaire. Il y a 3 ans, lorsqu'il a repris la pharmacie, Thierry Noël choisit de déménager à la sortie du village en face du supermarché sur la zone commerciale. Pour lui c'est l'occasion d'agrandir l'officine et surtout de créer un pole médical. A l'époque il obtient les autorisations. Cela fait un an et demi que le projet s'est concrétisé. La pharmacie est ouverte et le pole médical accueille une dizaine de soignants.

Un déménagement qui déplait

Ce déménagement n'a pas plu à tout le monde , notamment au pharmacien du village d'à côté à Bonnétage qui saisit le tribunal administratif. Le tribunal lui donne raison avec l'argument que le pharmacien du Russey s'est trop éloigné du centre du bourg. Une décision du tribunal qui aboutit à l'invalidation du déménagement. "C'est délirant" dit le pharmacien du Russey d'autant que "j'ai mis en place un service de livraison" précise t-il. Thierry Noël, le pharmacien du Russey n'en reste pas là. Il profite d'un changement de réglementation depuis sa première demande. Désormais il n'a plus l'obligation d'être dans le centre du village, il peut s'installer où il veut sur la commune alors il re sollicite une autorisation de déménager, il vient de l'obtenir sauf qu'il est censé attendre 3 mois avant de quitter ses locaux . Thierry Noël se retrouve donc contraint de fermer sa pharmacie. Seule alternative pour lui, envisager l'installation d'un local provisoire au centre du village là où se situait sa pharmacie auparavant, il compte en faire la demande et patienter jusqu'à fin Novembre avant de pouvoir réintégrer ses nouveaux locaux. "Je me conforme à la régle mais dans cette histoire _on se fiche de la santé publique"_commente le pharmacien du Russey. Une pétition en sa faveur a récolté plus de 1100 signatures.