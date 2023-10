Le Pian-sur-Garonne : il s'apprête à arracher 20 hectares de vignes pour passer à autre chose

"Prenons des photos, parce que le paysage va beaucoup changer à l'avenir" prévient Renaud Jean. Le viticulteur s'est résolu à remplir un dossier en ligne en juin pour faire arracher au total une vingtaine d'hectares, sur les 37 qu'il compte au total dans plusieurs secteurs. "Aujourd'hui je vends mon vin, le problème c'est que les coûts de productions font que je perds beaucoup d'argent." Ajoutez à cela plusieurs mauvaises années, entre la crise Covid puis le mildiou, et la décision devenait inéluctable. "C'est de la médecine de guerre. On ampute une jambe pour éviter la gangrène" estime Renaud Jean qui relativise un peu son malheur : "j'ai une petite chance quand-même dans cette histoire c'est que je n'ai pas le poids familial. Si cela avait été avant à mon père, mon grand-père, mon arrière grand-père, ce sera extrêmement dur. Heureusement, je ne suis pas la cause de la rupture d'un continuum familial."

120.000 euros d'indemnisations espérées, de quoi payer l'arrachage et éponger les dettes de l'année

Pas de quoi s'offrir une retraite dorée après cet arrachage. Il faut penser à l'après, puisqu'il est propriétaire des terres. "On nous parle de pleins de choses. Les oliviers, il faut de l'eau. Les noisettes ? Quelques uns se sont mis à en fait et c'était assez malin. Mais si on fait tous ça on va effondrer le marché." Il a donc opté pour une diversification : un peu de forêt pour valoriser ses terres, un peu de prairie pour les éleveurs qui cherchent du foin pour leurs troupeaux, et sans doute aussi une ferme photovoltaïque. "Il y aura besoin de plus en plus d'énergies vertes à l'avenir" Il anticipe les critiques quand à l'aspect esthétique du paysage, qui va forcément changer : Ce qui m'intéresse c'est l'humain. Si le gars a du terrain, et qu'on lui met des panneaux dessus... Le beau ça ne nourrit les gens que si vous êtes dans l'art. Et en plus le photovoltaïque ce n'est pas irréversible, ça s'enlève."