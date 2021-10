Le pin des Landes : la famille Pallas à Pontenx c’est 5 générations amoureuses du bois

Vincent et Julien Amade sont la 5ème génération à travailler dans les charpentes en bois. L’entreprise familiale a vu le jour en 1878 à Pontenx-les-Forges : au XIXème siècle il monte la flèche de l’église du village. La façon de tailler la charpente n’a pas changé, précise Vincent, mas le côté artisanal est devenu plus entrepreneurial, avec davantage d’employés, et l’apport de nouvelles technologies, comme l’informatique, ce qui permet de gagner du temps, et à l’arrivée de revenir moins cher. Aujourd’hui, pour le prix d’une ossature bois, il faut compter près de 2000€ le m².

Vincent Amade, l'un des dirigeants de l'entreprise Pallas Copier

Les dirigeants de l'entreprise Pallas : Vincent Amade à gauche, Julien Amade à droite - Pallas

Un passion pour le bois

Les deux frères ont repris l’affaire familiale il y a 5 ans : Julien, formé chez les Compagnons du Devoir, et Vincent ingénieur Arts & Métiers. L’activité de l’entreprise landaise c’est la charpente, mais aussi la maison à ossature bois, la couverture et la rénovation. Pallas intervient dans les Landes, le Sud Gironde, le Bassin d’Arcachon, le Pays Basque et les autres départements de Nouvelle-Aquitaine. Vincent et Julien ont toujours été amoureux du bois, du pin. Ils ont grandi dans cet univers.



Enfants, on jouait tous à l’entreprise, c’était un terrain de jeu formidable, on a toujours vu les anciens travailler le bois en même temps que l’on jouait dans l’atelier.

Ils sont très attachés au pin maritime, parce que c’est une essence locale. C’est une évidence pour la famille de travailler avec le pin, et à l’heure où l’on évoque au niveau mondial une pénurie de bois, l’entreprise Pallas continue de se fournir auprès des scieries landaises sans problème, à part quelques délais un peu plus longs. Vincent Amade insiste sur le fait de proposer des maisons en bois local, avec une empreinte carbone très faible. Actuellement, l’entreprise Pallas a beaucoup de demandes pour des constructions neuves sur la côte landaise.

Construire une maison bois avec du bois qui a traversé l’Europe, c’est un peu dommage quand on a un massif forestier sur place avec un bois de qualité.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La Chronique Eco sur France Bleu Gascogne, c’est du lundi au vendredi à 7h15.