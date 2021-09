Le Pin Galant signe une rentrée économique encourageante à Mérignac

Le Pin Galant a ouvert sa billetterie pour la saison 2021-2022 le 2 septembre dernier. Et après un an et demi de crise sanitaire, les chiffres sont finalement plutôt encourageants : les spectateurs sont de retour, et les caisses se renflouent un peu.

Nouvelle formule d'abonnement

A cause des fermetures répétées des salles de spectacles pendant la crise sanitaire, le Pin Galant, comme ses confrères, ne partait pas sur de très bonnes bases pour cette rentrée. Mais les meubles ont été sauvés en fin d'année dernière. Le déficit, prévu à 1,7 million d'euros, a finalement été de 600.000 euros. Grâce à son statut de société d'économie mixte du théâtre, c'est la ville de Mérignac qui a récupéré 80% de son déficit. Départ dans le rouge donc, mais contrôlé.

Il a quand même fallu préparer cette nouvelle saison avec le Covid-19 en tête. Avec l'incertitude de l'épidémie, "les spectateurs prennent moins de risques" explique Philippe Prost, le directeur du Pin Galant. "Ils ne réservent plus des mois à l'avance leur spectacles, surtout si ce ne sont pas des grosses têtes d'affiche."

Alors, difficile de garder l'ancien abonnement, qui permettait des avantages après une dizaines de places achetées. "Suite un questionnaire auprès de nos spectateurs, on a décidé de mettre en place la Carte privilège : après cinq spectacles, les abonnés auront accès à des tarifs réduits sur les suivants".

Presque autant de chiffre d'affaire que dans "le monde d'avant"

Qui dit Covid-19 dit aussi mesures sanitaires : comme tous les lieux recevant du public, le Pin Galant n'est accessible que sur présentation d'un pass sanitaire. Mais aucune jauge n'est imposée : les 1 410 places peuvent donc être occupées en même temps. "C'est nécessaire pour nous, car _notre modèle économique repose à 70% d'auto-financement"_précise Philippe Prost.

Les premières réservations de spectacles permettent en tout cas au directeur d'être confiant sur la suite de la saison. A la rentrée, en temps normal, la salle fait un tiers de son chiffre d'affaire, soit un million d'euros. A peine deux semaines après l'ouverture de la billetterie, elle est déjà à 750.000 euros. "On se rapproche de l'objectif 100% : Haut les coeurs, bas les masques !" s'amuse Philippe Prost.