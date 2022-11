"Le pire c'est l'isolement" : de plus en plus de personnes basculent dans la pauvreté selon Caritas

Comme chaque année l'association Caritas a dressé son bilan (portant sur l'année 2021) sur l'état de la pauvreté en France et en Alsace. Sans réelle surprise, les crises sanitaire a fait basculer plus de monde vers la pauvreté et le nombre de personnes accompagnées en Alsace a augmenté en 2021, comme dans le reste de la France.

80 000 personnes accueillies

"On a beaucoup de micro-entrepreneurs par exemple qui était sur le fil et qui désormais viennent nous voir. Pour beaucoup, chaque jour, il y a cette question : est-ce que je mange ou est-ce que je me chauffe", résume Olivier Coupry directeur de Caritas Alsace.

Parmi les personnes qui ont demandé de l'aide cette année il y a Valérie, qui fait de la pâtisserie et les vend sur son site "Les petits délices du Florival". "Les bons mois je fais 1700 € de chiffre d'affaire. Du coup les aides baissent. Parfois je gagne 1000 €. J'ai deux enfants de 16 et 18 ans à nourrir. Je dois aussi payer les frais médicaux de mon fils qui est autiste et les miens (elle est atteinte d'une Fibromyalgie). Parfois, pour que mes enfants mangent à leur faim je me prive, je prétexte que j'ai besoin de m'allonger", explique-t-elle.

Les gâteaux de Valérie, gérante des "petits délices du Florival" - Petits délices du Florival by Zazou

Pendant longtemps elle a refusé de demander de l'aide malgré les impayés. Mais récemment elle a franchi le pas, aidée par une amie qui lui a fait comprendre qu'elle n'avait plus le choix. "Grâce à l'aide alimentaire que Caritas me propose, je peux économiser 200 € par mois environ de nourriture. Mais avec l'inflation, tous les frais augmentent pour mon travail notamment. Ce n'est pas suffisant. Mais au moins il m'écoute et je me sens moins seule", poursuit-elle.

Familles et femmes seules de plus en plus en détresse

Comme chaque année l'association a dressé des "tendances" sur la précarisation qu'elle constate. L'association remarque d'abord qu'elle concerne de plus en plus d'étrangers : ils représentent près de 60 % des passages dans ses locaux, notamment des familles.

Répartition des demandes d'aides de Caritas Alsace en 2021 - Caritas Alsace

L'association accueille aussi de plus en plus de femmes seules, qui souvent ne perçoivent pas de pension alimentaire et qui n'arrivent pas à travailler avec la garde de leurs enfants. L'association constate d'ailleurs de plus en plus d'inactivité chez ses bénéficiaires : près de 90 % d'entre eux ne perçoivent aucun revenu lié au travail.

Ils n'ont la plupart du temps pas de logement fixes non plus et naviguent entre les différents hébergements d'urgence. Caritas remarque aussi un manque de connaissances des droits. L'année dernière près d'un tiers des ménages accueillis ne touchaient pas le RSA alors qu’ils y étaient éligibles.

L'association craint surtout que tous ces chiffres empirent avec l'inflation.

La précarité étudiante mise en avant

2021 a aussi été l'occasion d'une mise en avant de la précarité étudiante, qui existe depuis toujours et "dont personne ne parlait", estime Maïwenn Keller, étudiante en Master 2 pour devenir Kiné et chargée du projet maraude à Caritas Alsace.

De nombreuses mères seules avec leurs enfants demandent de l'aide à Caritas - Caritas Alsace

"On nous dit que les années étudiantes vont elles être les plus belles de nos vies. Mais qu'est ce que c'est une belle année quand on doit regarder chaque euro qu'on dépense. Aujourd'hui je me rassure en me disant que j'ai bientôt fini et que je pourrais peut être m'acheter de la viande chez le boucher après cinq années de galère", témoigne-t-elle.

Venue à Strasbourg de Guebwiller, elle savait que sa mère ne pourrait pas l'aider pour ses études. Sur les conseils de son frère, elle a alors géré son budget grâce à des tableaux très précis. Les revenus de job d'été et de 7h hebdomadaire dans une poissonnerie, les aides de la CAF et la bourse suffisaient à peine à compenser son logement, ses frais d'université et sa nourriture du mois. Elle a notamment du se priver de boire des bières avec ses camarades de promo ou encore d'aller voir sa mère dans le Haut-Rhin.

Une maraude étudiante animée par Caritas Alsace - Caritas Alsace

"L'aller-retour coûtait 36 euros et ma mère n'avait pas l'argent de l'essence. Avec 36€ je mangeais pour une semaine, il fallait faire un choix. C'était très dur, parce que je partais de ma famille où j'avais tous mes frères. Le pire finalement dans cette situation, c'est l'isolement", résume-t-elle.

C'est pour ça qu'elle anime désormais une permanence sur le campus de la fac de Strasbourg tous les jeudi après-midi mais aussi des maraudes étudiantes dans les rues de Strasbourg. "Ça nous permet aussi de ne pas se sentir inutile. Ça permet aussi d'aider des étudiants qui se sentent seuls, comme je l'ai été durant toutes ces années. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide." Près de 80 personnes ont déjà été accompagnées dans le cadre de ces permanences.