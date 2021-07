Le plan d'eau de Vichy devrait être re-rempli dès ce lundi 2 août, soit deux semaines plus tôt que prévu. Une des vannes du barrage avait rompu il y a un mois lors des violents orages ayant frappé la région.

Le plan d'eau de Vichy re-rempli dès ce lundi, deux semaines plus tôt que prévu

Les travaux sont allés plus vite que prévu : le barrage-pont de Vichy est à nouveau étanche et le plan d'eau devrait être re-rempli dès ce lundi 2 août, soit deux semaines plus tôt qu'initialement annoncé. Le plan d'eau s'était vidé de ses eaux après la rupture d'une vanne du barrage lors des orages de la nuit du 28 au 29 juin dernier.

"_On a mis les bouchées doubles, aussi bientôt l'entreprise responsable du chantier que les services techniques de l'Etat et de la ville_, explique le maire de Vichy Frédéric Aguilera, résultat : dès lundi la situation devrait revenir à la normale sur le plan d'eau."

Une bonne nouvelle pour le secteur touristique

"Finalement, on n'aura été impactés que quatre semaines, continue l'élu, c'est beaucoup mais que le plan d'eau soit re-rempli c'est une bonne nouvelle pour Vichy, pour le tourisme et l'économie locale." Les activités nautiques devraient reprendre dès la semaine prochaine sur le plan d'eau.