Le plan de financement du futur nouveau stade Maurice Boyau voté à Dax

Le conseil municipal de Dax a voté le plan de financement du futur nouveau stade Maurice Boyau ce jeudi soir. Un projet à 5 millions d'euros pour rénover et mettre en conformité le terrain de jeu de l’USD. Détails du projet.

Le plan de financement du futur nouveau stade Maurice Boyau a été voté à la quasi-unanimité ce jeudi soir par le conseil municipal de Dax (Alexis Arras n’a pas pris part au vote). Il faut dire qu'il y a urgence. La fédération française de rugby vient encore de taper du poing sur la table, depuis 15 ans que la stade de l'US Dax n'est pas aux normes. La mairie a présenté par surprise un plan de rénovation à 5 millions d'euros qu'Elisabeth Bonjean, la maire a détaillé aux élus hier soir. "J’ai décidé de reprendre la main, ce stade c’est notre patrimoine commun, il faut le transmettre en bon état aux générations futures et je n’ai pas envie de bouder mon plaisir ce soir avec ce projet qui va servir un territoire et l’intérêt général"' s’est enthousiasmé la maire de Dax.

Une nouvelle tribune et la restructuration de la tribune d’honneur

Mais alors concrètement, de quoi s’agit-il ? Il y aurait en fait, deux phases de travaux. D'abord la destruction de la petite tribune pour en reconstruire une nouvelle de 2.000 places qui accueillera également une salle d'événementielle de 1.000 mètres carré pour les partenaires par exemple. Ensuite, deuxième phase : la rénovation de la tribune d'honneur. Là, on restructure simplement, le rez-de-chaussée : les espaces vestiaires, les salles d'arbitres. On crée les salles de contrôles antidopage, bref, on se met aux normes de la fédération française de rugby, les fameuses normes que le club ne respecte pas depuis des années.

Sans interruption de jeu

Tout ça en un rien de temps. La mairie de Dax a choisi une méthode de construction en technique tubulaire. Passons les détails, c'est ce qui permet d'aller plus vite et de coûter moins cher. D’après Elisabeth Bonjean, les vestiaires pourraient être livrés à l'été 2018 et la tribune à la rentrée sportive 2018-2019. Un calendrier cela dit très optimiste... en 1958, le stade Maurice Boyau a été construit sur une ancienne décharge, en zone inondable et que l'étude des sols n'a commencé que le 2 novembre...