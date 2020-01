Le plan de la dernière chance pour faire redémarrer l’usine Arjowiggins de Bessé-sur-Braye

Bessé-sur-Braye, France

Quatre plans de reprise de l’activité ont déjà échoué depuis la liquidation de la papeterie Arjowiggins de Bessé-sur-Braye en mars 2019. Celui-ci est certainement le dernier. Il est porté par un groupe d’une vingtaine d’ex-salariés qui ont choisi de tout remettre à plat « autour de trois principes », explique Christophe Garcia, le chef de projet : « viser des marchés en croissance, écoresponsables et ne nécessitant pas d’investissements colossaux ». Ces anciens « d’Arjo » proposent ainsi de continuer à fabriquer « certains produits à forte valeur ajoutée, comme les cartes à jouer (Pokémon ou cartes de casino, par exemple) afin d’absorber les coûts fixes ». Et, dans le même temps d’innover en produisant du « papier barrière » (blanc, épais, étanche à l’eau et aux graisses, pouvant supporter la chaleur, ndlr), « soit pour emballer des ramettes de papier soit pour fabriquer de la vaisselle jetable et biodégradable, notamment des gobelets et des assiettes ».

La vaisselle jetable écolo, un créneau porteur

C’est sur cette innovation, mise au point par des employés du service « recherche et développement » d’Arjowiggins, que reposent les principaux espoirs du groupe de travail. Christophe Garcia, ancien représentant du personnel (syndicat CFE- CGC), précise l’atout écologique de ces produits : « ils ne comportent pas la couche de plastique habituelle que l’on retrouve dans la nature. Ils sont recyclables en papier ou en carton ». Ce marché semble porteur car la loi bannit désormais la vaisselle jetable en plastique.

L’étude de faisabilité, financée par le Comité d’Entreprise d’Arjowiggins et la Région Pays de la Loire a été confiée au cabinet Secafi. Ce dernier juge le projet « sérieux ». Il chiffre l’investissement nécessaire à « 15M€ - 20 M€ ». Le projet « tourne le dos à ce qui se faisait auparavant dans l’usine, à savoir des produits standards en gros volumes », confirme le directeur associé de ce cabinet. L’heure est actuellement à la recherche des investisseurs « non seulement en France et en Europe mais aussi en Asie et aux Etats-Unis ». Olivier Guillon assure que « les premiers retours de ces industriels – papetiers ou transformateurs – sont positifs ».

Pas de faux espoirs

Même s’ils nourrissent de solides raisons d’espérer, ces anciens salariés d’Arjowiggins se montrent prudents. Ils savent que les quelques 600 employés de l’usine de Bessé-sur-Braye ont été échaudés ces derniers mois par des plans de reprise qui ont finalement avorté ou par des annonces parfois précipitées. Christophe Garcia le rappelle : « si des personnes cherchent du travail, qu’elles continuent! Et demain, si l’usine repart, ce que nous souhaitons tous, nous ne pourrons pas embaucher tout le monde. Si nous avons besoin de personnes qui ont déjà retrouvé un emploi, il sera toujours temps d’arbitrer à ce moment-là ». Le cabinet Secafi se montre lui aussi à la fois optimiste et mesuré. « Il faut garder les pieds sur terre », reconnaît Olivier Guillon, son directeur associé. « L’entreprise ne fonctionne plus depuis plusieurs mois. Cette situation complique le processus de redémarrage ».