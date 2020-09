Le plan de relance du gouvernement séduit la filière hydrogène, en attendant d'en savoir plus

C'est une des énergies chargées de "décarboner" notre économie dans "le monde de demain". L'hydrogène est une des filières propulsées sur le devant de la scène par le plan de relance du gouvernement. Ou plutôt "les" plans, parce que outre les 2 milliards d'euros qui lui sont consacrés dans les deux prochaines années, le gouvernement promet en tout un effort de 7 milliards d'euros d'ici 2030. C'est "à la hauteur" à la fois des enjeux et des ambitions estiment en Isère et en Auvergne Rhône-Alpes deux entreprises de l'hydrogène : Symbio, ex start-up grenobloise Symbio FCell, et Mc Phy, basée à La Motte-Fanjas dans la Drôme, avec une présence importante à Grenoble. C'est au niveau de l'Allemagne qui promet d'investir 9 milliards dont deux pour l'achat d'hydrogène, même si ça reste en dessous de la Chine, dont les investissements en la matière devraient atteindre 30 milliards d'euros.

La bonne échelle d'investissement

Outre qu'il reste à valider au plan européen, le plan français reste aussi à détailler. C'est prévu pour le 8 septembre mais "on est enfin en France, en Allemagne et avec tous les partenaires européens, au bon niveau d'investissement pour structurer la filière comme il se doit" estime d'ores et déjà Bertrand Joubert, vice-président de Symbio en charge de la Stratégie et de l’Innovation. La société qui conçoit et fabrique des piles et systèmes hydrogène pour véhicules, née entre Isère et Savoie est désormais propriété de Faurecia et Michelin . Elle équipe dors et déjà les véhicules ZE lancés par Renault par exemple et le marché ne se limite pas au véhicule légers ou utilitaires. Elle table sur des investissements "qui ne devront pas aller qu'au déploiement de l'hydrogène mais au développement industriel de la filière". "Nous avons derrière nous, explique Bertrand Joubert, le souvenir de la filière photovoltaïque avec un accompagnement fort sur la demande c'est à dire des aides à l'installation mais un manque d'accompagnement des acteurs locaux pour leur permettre de produire des panneaux au bon niveau. Donc ici on sera très vigilant à ce que les entreprises comme la notre puisse investir pour développer des usines, des outils industriels de production, des laboratoires, embaucher des chercheurs...". Un objectif de structuration mais aussi d'emplois : Symbio, qui en compte aujourd'hui 250, estime pouvoir en créer "plusieurs centaines" supplémentaires avec le développement de la filière. Elle déplace actuellement son centre de gravité vers la métropole de Lyon et notamment Saint-Fons, où elle a un projet d'usine.

Structurer une industrie de l'hydrogène

Le discours est quasiment le même du côté de Mc Phy. La société d'origine drômoise basée à La Motte-Fanjas (26) et présente de façon importante dans l'écosystème de recherche grenoblois, fabrique des électrolyseurs, pour fabriquer l'hydrogène, et des stations hydrogènes. Laurent Carme, son directeur général, en est convaincu : le plan ne bénéficiera pas qu'aux grands groupes engagés dans la filière ni aux seuls distributeurs. "Je pense, dit-il, qu'on arrivera à développer cette industrie si on arrive à bâtir une filière avec toute sa diversité c'est à dire des acteurs comme des Air Liquide, des Total, des EDF (actionnaire de Mc Phy, Engie est aussi dans la course), qui sont des sociétés qui vont pouvoir développer les usages et puis des sociétés comme nous, qui avons la chance d'être les seuls producteurs français d'électrolyseurs et qui pouvons développer une production industrielle en France". Mc Phy qui compte aujourd'hui une centaine de salariés (50 en France, 25 en Italie et 25 en Allemagne) estime pouvoir en créer "750 dont les deux-tiers en France" si la filière décolle.

La concurrence, française, européenne et mondiale devrait en tout cas "booster" l'hydrogène dans les années qui viennent. La plupart des petites et grands acteurs français sont regroupés depuis peu au sein de l'AFHYPAC, association française pour l'hydrogène et les piles à combustible. Au sein de laquelle on retrouve encore côté grenoblois et isérois le cimentier Vicat, intéressé en tant que client final, Sylfen qui développe la pile à combustible pour le bâtiment, ou encore le CEA et Grenoble Alpes Métropole.