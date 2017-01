Le plan de sauvegarde chez AEG Power Solutions à Chambray-lès-Tours annulé par la justice

Le tribunal administratif de Nantes vient d'annuler le plan social engagé chez AEG Power Solutions à Chambray-lès-Tours. Il prévoyait 27 suppressions de postes dans l'entreprise spécialisée dans l'électricité de puissance.

Le plan de sauvegarde est annulé chez AEG Power Solutions, à Chambray-lès-Tours. La décision est venue de Nantes, du tribunal administratif. Le plan de sauvegarde avait été annoncé par la direction le 10 novembre 2015. 27 postes devaient être supprimés sur les 145 de l'usine tourangelle spécialisée dans l'électricité de puissance. Les licenciements sont devenus effectifs en avril 2016 pour 19 personnes de l'entreprise. Les autres ont soit démissionné (2), soit été reclassés sur d'autres postes (2), soit sont en attente d'une lettre de licenciement (4).

Pour justifier sa décision, le tribunal a estimé que le ciblage des postes était trop précis, et visait quasiment les personnels qui devaient être licenciés, ce qui est contraire au droit du travail

Les délégués du personnel de AEG Power Solutions vont aviser dans les jours qui viennent les 19 salariés concernés. Ils auront la possibilité de demander leur reclassement dans l'entreprise (et saisir la justice pour préjudice moral), ou de saisir directement le Conseil des prud'hommes de Tours pour licenciement abusif.

Nous avons fait respecter tout simplement le droit des salariés. José Do Rosario, le délégué CGT chez AEG Power Solutions de Chambray-lès-Tours

D'autres combats sont menés actuellement par les délégués syndicaux de AEG Power Solutions à Chambray-lès-Tours. Ils dénoncent les nouveaux horaires que veut appliquer la direction (remise en cause des acquis sociaux, comme des RTT, et accentuation de la flexibilité du travail). Ils attendent mardi une ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Tours sur cette question, et d'éventuelles pénalités financières contre l'entreprise. Plus largement, les syndicats sont inquiets du devenir de l'entreprise. Les dettes du groupe s'accumulent et atteignent en ce moment les 100 millions d'euros d'emprunts. L'une des entités du groupe (350 salariés sur les 800 du groupe) passe le 20 janvier devant la justice allemande. Un plan de redressement pourrait être décidé, ou au pire un placement en liquidation judiciaire.