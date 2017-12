Le plan grand froid activé dans la Drôme et en Ardèche

Des places d'hébergement supplémentaires sont mobilisées pour les sans-abris à Valence, Montélimar, Die et Nyons et en Ardèche.

Les températures baissent fortement. D'après Météo France, ce week-end, les minimales atteindront - 8° C sur les reliefs du Vercors, du Diois, du Royans, des Baronnies, - 4 ° C en Vallée du Rhône. Les maximales seront comprises entre 2 et 4 degrés en Vallée du Rhône et resteront négatives en altitude. La sensation de froid sera accentuée par le mistral, qui doit souffler entre 60 et 80 km/h.

Les préfectures de la Drôme et de l'Ardèche ont donc activé le plan grand froid ce vendredi.

Environ 40 places en plus dans la Drôme, 5 places en plus en Ardèche

Dans la Drôme, une quarantaine de places d'hébergement d'urgence sont donc mobilisées sur Valence, Montélimar, Die et Nyons. Elles s'ajoutent aux 271 places ouvertes toute l'année et aux 107 places ouvertes pendant la période hivernale, du 1er novembre au 31 mars. En Ardèche, cinq places d'hébergement supplémentaires sont mobilisées. Elles viennent s'ajouter aux 84 déjà disponibles.

La plan grand froid permet aussi d'étendre les horaires et jours d'ouverture des accueils de jour pour les personnes vulnérables et de renforcer les maraudes. Si vous voyez une personne en détresse dans la rue, vous êtes invités à appeler le 115.