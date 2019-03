Le plan social à la base d'Intermarché de Noyant-de-Touraine passe mal

Indre-et-Loire, France

Ces chiffres, ce sont les salariés qui les communiquent car la nouvelle direction de la plateforme de Noyant, une base qui existe depuis 30 ans refuse de dire quoique ce soit à la presse mais pas seulement car madame le maire de cette commune de 1 200 habitants n'en sait pas plus officiellement. Yolande Billon a appelé à plusieurs reprises le directeur du site mais sans succès, alors c'est le bouche à oreille, mieux, les salariés qu'elle connaît qui lui font remonter les infos :

Cela me surprend, je suis désemparée devant une telle situation parce que l'on va avoir des familles qui vont être dans le désarroi, c'est une plateforme qui recevra des marchandises pour le stock, elles seront reprises et emmenées plus loin puisqu'ils ne livreront plus les petits magasins - Yolande Billon

Une information confirmée par cette salariée qui vient d'être licenciée. Un licenciement pas simple à vivre pour elle

J'avais soldé mes congés juste avant, ce n'est pas facile de se retrouver chez soi on n'avait rien demandé, la pilule est dure à avaler. Ils m'ont bien proposé un poste mais il ne me correspondait pas à ce que je suis capable de faire - une salariée

Pour beaucoup, ils étaient là depuis le début à Noyant-de-Touraine, depuis 1989. Malgré tout Yolande Billon a décidé de mettre à disposition d'Intermarché une salle municipale pour des réunions avec le personnel. Intermarché a annoncé la création de 32 postes (préparateurs et caristes notamment), six le sont à ce jour aux dires d'un salarié.

Ce plan social qui concerne 62 salariés représente plus du quart de l'effectif de la base de Noyant-de-Touraine.