Le plan social chez Neuhauser à Folschviller réduit de 259 à 140 licenciements

Fin des négociations chez Neuhauser à Folschviller: les syndicats ont obtenu 140 suppressions de poste au lieu de 259, ainsi que des indemnités de départ en hausse et au moins un an de congé de reclassement. Mails les plus touchés par les licenciements seront les jeunes.

Le plan social chez Neuhauser à Folschviller, près de Saint Avold (Moselle) est en passe d'être validé. Il le sera ce mercredi 31 mai à Paris en comité central d'entreprise, après l'accord signé entre la direction de la boulangerie industrielle et les syndicats (CGT, CDFT, CFTC) la semaine dernière. Les syndicats ont réussi à obtenir beaucoup moins de suppressions de postes: 140 au lieu de 259 sur 600 salariés au total, et de meilleures indemnités de départ: 13.000 euros minimum. Plus un congé de reclassement porté à un an pour les moins de 50 ans, ce qui est l'équivalent d'un an de salaire (et 15 moins pour les plus de 50 ans).

Christian Porta, délégué syndical CGT, reconnait malgré les avancées des négociations, que les jeunes seront les plus touchés par les licenciements: "ça va être les jeunes, c'est la loi qui est comme ça. Elle favorise l'ancienneté, l'âge, la situation familiale. Donc les jeunes seront effectivement les plus touchés. Moi, ce que je regrette, c'est quand il y a déjà une personne touchée. Si on doit choisir, c'est normal que les plus anciens restent, parce que ce sont ceux qui ont le plus de mal à retrouver du travail".

"Il aurait mieux valu faire partir ceux qui sont plus proches de la retraite. Je trouve ça injuste que les jeunes partent" - un ancien intérimaire de Neuhauser

"L'ambiance n'est pas bonne en ce moment, on ne sait pas qui va partir, qui va rester", glisse cette salariée à l'entrée de l'usine. L'indemnité de départ minimum, a été revue à la hausse, avec 1860 euros supplémentaires par année d'ancienneté. Ce qui redoute Stéphane, ancien intérimaire chez Neuhauser, c'est que les jeunes soient les plus touchés par les licenciements: "Il aurait mieux valu faire partir ceux qui étaient le plus proche de la retraite. Les jeunes partent et les anciens restent parce que ça coûte trop cher de les virer. Je trouve ça injuste". A Folschviller, tout le monde connait quelqu'un qui travaille chez Neuhauser. Environ 300 des 4.500 habitants sont salariés de la boulangerie industrielle, le plus gros employeur de la commune. Cette habitante s'inquiète pour des amis: "Ils ont peur, tous, de perdre leur emploi, de ne pas pouvoir en retrouver".

De son côté, le maire Gabriel Müller veut surtout retenir le nombre de licenciements limités grâce aux négociations - 140 au lieu de 259 - et la préservation du site: "D'une certaine manière, je suis rassuré. J'imagine que M. Neuhauser, qui s'est retiré, n'a peut-être pas fait ce qu'il fallait à un moment donné. J'espère que les efforts qui vont être fait dans les mois à venir vont permettre de pérenniser l'emploi". Le maire espère que le nouveau propriétaire, le groupe Soufflet, va investir dans les lignes de production, dont une partie sont vieillissantes. L'entreprise a déjà bénéficié de 4,2 millions d'euros de crédit d'impôts compétitivité emploi (CICE).