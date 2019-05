Le plan social chez Neuhauser retoqué par l'Etat

Folschviller, France

Chez Neuhauser à Folschviller, les salariés ont gagné une bataille contre leur direction : l'Etat a retoqué le plan social dans la boulangerie industrielle près de St-Avold. La Direccte, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi n'a pas homologué le PSE (plan de sauvegarde de l'emploi). La CGT de Neuhauser a publié le document su sa page Facebook.

La CGT de Neuhauser a publié le document de la Direccte sur sa page Facebook - Capture d'écran Facebook

Des irrégularités dans la procédure d'information des salariés

201 postes doivent être supprimés sur plusieurs sites de Neuhauser en France dont la très grande majorité, 185, à Folschviller, avec fermeture de l'usine Furst 1. La Direccte pointe du doigt le groupe céréalier Soufflet, propriétaire de l'entreprise Neuhauser et leader mondial dans la commercialisation du malte. Elle dénonce des irrégularités dans la procédure d'information des salariés à travers le comité central d'entreprise mais aussi des mesures d'accompagnement social "insuffisantes" par rapport aux autres plans sociaux du groupe ailleurs en France, à la fois concernant les licenciements, les pré-retraites ou encore les départs volontaires. La direction de Neuhauser doit donc reprendre les négociations à zéro.

La direction nous a méprisé, a tenté de nous intimider, n'en a fait qu'à sa tête

Patrick Hocquel, délégué CFTC chez Neuhauser, se félicite de cette revanche, "la victoire de David contre Goliath" et se rappelle que depuis le début des négociations en novembre, "la direction nous a méprisé, a tenté de nous intimider, n'en a fait qu'à sa tête". Pour son collègue de la CGT Christian Porta, "on n'a gagné une bataille mais pas la guerre". L'objectif maintenant, dit-il, est de repartir à zéro dans les négociations et de limiter le plus possible les licenciements.

La direction de Neuhauser annonce de nouvelles réunions

La direction de Neuhauser annonce qu'elle va organiser prochainement de nouvelles réunions avec les représentants des salariés. Elle précise qu'elle "s’attachera à démontrer à la DIRECCTE que l’ensemble des éléments n’ont pas été pris en compte" pour établir sa position.