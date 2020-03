Le plan social de General Electric à Belfort quasiment terminé

En à peine trois mois, la direction de General Electric dans la branche turbine à gaz a trouvé parmi ses effectifs de Belfort et de Bourgogne 460 candidats au départ. La direction et les cabinets RH ont été submergés de demandes à tel point que le groupe, après une négociation avec les syndicats, a dû revoir son calendrier. En effet, le plan social devait se faire en deux temps : 360 départs fin mars, et 125 d'ici octobre 2020. Ce sera finalement 460 départs fin mars, et 25 d'ici octobre 2020. La menace du licenciement sec s'éloigne, mais celle d'une sinistrose au sein de l'entreprise pour les salariées est plus que jamais redoutée.

De "très bonnes" conditions de départs

La direction et les syndicats ne s'attendaient pas à voir autant de demandes de quitter l'entreprise. Pour les syndicats cela s'explique : les conditions de départs sont très avantageuses, le chèque de sortie peut représenter 40 mois de salaire.

Le moral dans les chaussettes pour ceux qui restent?

Le risque de licenciement sec s'éloigne pour les salariés de General Electric, il est possible qu'il n'y ait pas de départ contraint écrivent la CFE CGC et Sud dans un communiqué. Les syndicats estiment que le plus dur va être pour les 1400 salariés qui resteront et qui vont devoir travailler dans des "conditions dégradées", connaître des problèmes de "retard" dans les commandes, des problèmes de "qualité", et de "désorganisation dans les services", ainsi "qu'une perte de compétences liés aux départs".

Une réunion prévue à Bercy ce jeudi

Selon les représentants du personnel, il faut absolument penser au plus vite l'avenir industriel de GE à Belfort et Bourogne à et ce sera fait dès jeudi avec une réunion au ministère de l'économie prévue : les syndicats vont présenter leur travail issu de plus de 60 réunions avec la participation de 200 salariés pour "rebondir après cette catastrophe industrielle et reconquérir un périmètre d'activité".