Le plus grand centre commercial de Bretagne se prépare à rouvrir ses portes le 19 mai

Il y a pas mal d’agitation dans le plus grand centre commercial de Bretagne, ce mardi 11 mai, à quelques jours de la réouverture programmée le 19 mai. Derrière les rideaux à moitié relevés, on devine les tas de cartons des nouvelles collections de vêtements ou de chaussures. Certains commerçants se sont mis au travail depuis déjà plusieurs jours. "On est là depuis une semaine déjà pour tout remettre en ordre. Nous avons retrouvé le magasin, comme nous l’avions laissé, en pleine période de soldes" explique Adrien Laurent chez Scott prémium. "Nous devons tout nettoyer et désinfecter. Les équipes ne viennent pas forcément travailler toute la journée, mais tous sont vraiment contents de retrouver la boutique. On est très impatient de revoir nos clients" ajoute le responsable de cette boutique de chaussures.

Dans sa boutique Scott; Adrien Laurent et ses équipes préparent la réouverture © Radio France - Céline Guétaz

Rallumer la galerie marchande

La directrice du centre Alma, Nathalie Taillandier est impatiente elle-aussi de voir à nouveau la galerie ouverte à tous. Avec ses équipes techniques, elle veille à ce que tout soit prêt "j’ai ma checklist comme un pilote d’avion. Le centre s’est éteint le 30 janvier. Il faut tout vérifier : les ampoules, les portes automatiques… mais aussi assurer tout le nettoyage". Dans sa boutique Pylones, Mickaël Scalia doit aussi faire un peu de ménage "il y a forcément plein de poussières depuis le temps. Il faut aussi refaire nos vitrines. On est tellement contents de revenir dans le centre alma et dans notre boutique".

Mickaël Scalia, de la boutique Pylones, et Nathalie Taillandier, directrice du centre Alma © Radio France - Céline Guétaz

Des mesures sanitaires encore renforcées

Dans la liste de la directrice du centre commercial, il y aussi toutes les mesures sanitaires imposées. Dans la galerie, le port du masque sera obligatoire en permanence, pas question de manger ou boire à l’intérieur. Un espace extérieur de restauration sera réalisé à la fin du mois de mai. Dans la galerie, de nouveaux marquages au sol ont été installés, pour gérer au mieux les files d’attente. "Chaque commerçant a la charge de gérer le nombre de personnes en boutique » explique Nathalie Taillandier. Dans la galerie, la jauge est à une personne pour 10 m2. "Pour mieux gérer ces flux, on va utiliser _nos capteurs infra rouges à l’entrée de la galerie_. En temps réel, on saura combien de personnes sont entrées. Et en fonction, on pourra fermer un SAS si besoin, ou même filtrer les entrées."

Des capteurs de CO2 pour mieux gérer la circulation d’air dans la galerie

L’immense galerie commerciale est équipée d’une dizaine de capteurs de CO2. Ils transmettent là-aussi une information en temps réel, "ils existaient auparavant, mais là, nous allons utiliser les données en temps réel. En fonction des seuils observés, nous pourrons renouveler l’air au moment opportun" souligne la directrice du centre commercial "notamment au moment de grande affluence". Ce sera très certainement le cas le 19 mai, mais aussi le premier samedi après cette réouverture.