Le plus grand centre de formation de France des compagnons du devoir fait peau neuve à Strasbourg

Le tout nouveau bâtiment des compagnons du devoir d'Alsace ouvre ses portes au public ce samedi pour une journée portes ouvertes. Il est situé au 2A route des Romains, à l'entrée de Koenigshoffen à Strasbourg au bord de l'autoroute.

ⓘ Publicité

Ce nouveau centre de formation flambant neuf de 6.000 mètres carrés a été inauguré ce vendredi 9 juin. Il peut théoriquement accueillir jusqu'à 840 apprentis. Et cela dans de nombreux domaines : chaudronnerie, maçonnerie, charpenterie, plomberie ou boulangerie.

Dans le centre de formation des compagnons du devoir à Strasbourg © Radio France - Antoine Balandra

C'est le plus grand centre de compagnons du devoir de France. Une fierté pour Hervé Pointillart, délégué régional des compagnons du devoir dans le Grand Est qui souligne l'encrage de l'association à Strasbourg.

"Je pense qu'il y a eu une volonté dès le début ici à Strasbourg. Et on continue car en 4 ans on a doublé les effectifs. Ce nouveau centre va nous permettre par son lieu géographique accessible, de faire venir encore plus de jeunes pour découvrir les métiers. On peut apprendre beaucoup de métier chez nous. métallurgie, bâtiments, couvreurs, plâtriers, serruriers. Vous rentrez dans ces métiers chez les compagnons du devoir et vous avez des places en or en sortant, je ne connais pas un jeune qui quitte notre centre et qui se retrouve au chômage" explique-t-il.

Dans le Grand Est, les compagnons du devoir forment au total 1600 jeunes en alternance. Et 93% d'entre eux ont effectivement un emploi à l'issue de leur formation.

Un nouveau bâtiment flambant neuf

Et ils vont bénéficier en plus d'un tout nouveau bâtiment, insonorisé, moderne, pratique pour faire circuler les machines, totalement connecté et à haute performance environnementale. Il bénéficie de 109 panneaux photovoltaïques, d'une toiture végétalisée, d'un brise-soleil, d'une ventilation double, de récupération des eaux pluviales...

Inauguration du nouveau centre avec la maire de Strasbourg Jeanne Barseghian, le président de la région Grand Est Franck Leroy © Radio France - Antoine Balandra

La construction du nouveau bâtiment a duré deux ans et coûté 16 millions d'euros dont 5.3 millions d'euros par la région Grand Est, 1.2 millions par la CEA et 1 million par l'Eurométropole. La journée portes ouvertes c'est ce samedi de 9h30 à 17h.