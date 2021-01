Le plus grand escape game du Vaucluse ouvre une boutique pour sortir de la crise sanitaire

Le propriétaire du plus grand escape game du Vaucluse, Time Out à Robion, avec ses huit salles, avait ouvert son plus grand espace il y a deux ans et demi . Portes closes depuis le 23 Octobre après une fermeture de trois mois lors du premier confinement, il a mis en œuvre plus tôt que prévu une idée qu'il avait en tête . Ouvrir une boutique sur le thème de Harry Potter pour sortir du marasme économique et de l'inactivité. Une boutique dédiée au monde magique de cette saga Harry Potter, consacrée par une série de livres mais surtout de films avec un succès planétaire.

Un pis-aller à une fermeture qui se poursuit malgré "une protocole sanitaire national des escapes games observé cet été"

La boutique ouverte par David Clement est un moyen de soulager quelque peu sa trésorerie bien qu'il reconnait que "c'est anecdotique, un peu comme pour les restaurateurs, par rapport à ce qu'on fait habituellement mais ça permet entre guillemets de payer une peu plus nos charges fixes". La boutique "Mystères et Sortilèges" est pour l'instant logée dans l'entrée d'un des deux site de l'escape game, le plus grand avec ses six salles. Mais cet été après l'achat d'un local voisin de 70 m2 elle proposera au lieu de 300 références, 2000 produits dérivés de l'univers des film de Harry Potter. "Warner Bros. a fait de gros efforts sur les produits dérivés parce qu'ils vendent énormément d'objets ou de produits c'est à dire des copies de qualité de choses que l'on voit dans les films et ceux qui aiment ça sont fous de ce type d'accessoire. "