Le plus grand espace Emmaüs de Loire-Atlantique inauguré à Saint-Nazaire

De 2.000 m² à Trignac, Emmaüs passe à 6.000 m² dans la zone de Brais à Saint-Nazaire. Plus de possibilité pour stocker, recycler et vendre les objets donnés, ça veut dire aussi plus d'argent pour recruter de nouveaux compagnons. Un cercle vertueux. Ouverture au public samedi 26 février.

C'est le plus grand espace Emmaüs de toute la Loire-Atlantique et il est à Saint-Nazaire. Inauguré ce mercredi dans un ancien bâtiment pharmaceutique, Emmaüs a donc officiellement déménagé de Trignac à la zone de Brais. Emmaüs passe de 2.000 m² à 6.000 m² aujourd'hui, et espère ainsi pouvoir recycler davantage de dons, réduire le taux de déchets de 10 à 7% et avec l'argent des ventes, recruter davantage de travailleurs. Ceux qu'on appelle les compagnons, des hommes et des femmes au parcours de vies brisés, trouvent là un travail, une stabilité, un moyen de rebondir.

Basil est arrivé il y a 15 mois, compagnon, il fait de la vente de meuble, "j'adore ce métier" © Radio France - Hélène Roussel

On est une goutte d'eau, mais une belle goutte d'eau. - Raphaël Mounier, co-responsable Emmaüs Saint-Nazaire

Ils sont 32 aujourd'hui, mais Emmaüs espère pouvoir construire une résidence d'ici fin 2023 et en accueillir le double. "Ce ne sont pas les meubles les plus importants, ce sont eux", glisse Nathalie, une bénévole. En gagnant de l'espace, Emmaüs va pouvoir stocker davantage tous les dons, recycler davantage aussi avec divers ateliers (papiers, cartons, métaux, aérogommage) et donc vendre plus.

"Aidez-nous à disparaître", c'était le slogan d'Emmaüs pendant longtemps. Ce nouveau lieu, le plus grand du 44, c'est aussi pour répondre à une pauvreté grandissante © Radio France - Hélène Roussel

"On fait de l'économie circulaire et de l'insertion. On coche toutes les cases. Acheter Emmaüs, c'est ouvert à tous et c'est un acte militant", argumente Amirouche Ould Kaci, co-responsable d'Emmaüs Saint-Nazaire. Son collègue, Raphaël Mounier confirme : "C'est bien parce que la misère ne cesse d'augmenter qu'on a besoin de s'agrandir. On est une goutte d'eau, mais une belle goutte d'eau".

Un espace de 6 mille mètres carrés dans la zone de Brais © Radio France - Hélène Roussel

Pour le président d'Emmaüs Saint-Nazaire, Marc Ménager, l'ouverture de ce nouveau lieu est "signe d'espoir, on construit un grand navire de la solidarité, peut-être un autre monde aussi si on a un peu d'utopie".

L'achat de ce bâtiment avec ses travaux a couté 3,5 millions d'euros. Un tiers a été financé par les collectivités locales.

Emmaüs : Parc d'activité de Brais, 4 rue Graham Bell, Saint-Nazaire. Ouverture au public : samedi 26 février