VIDÉOS - Le plus grand paquebot d'Europe est arrivé au Havre pour son baptême

Le MSC Meraviglia, plus grand paquebot d'Europe, est arrivé au Havre ce vendredi dans la matinée. Le géant des mers sera baptisé samedi dans la ville portuaire qui fête ses 500 ans cette année.

Les remorqueurs havrais ont accueilli à grands coups de sirènes et de jets d'eau le MSC Meraviglia ce vendredi matin. Un rituel auquel quelques centaines de spectateurs ont assisté sur la côte normande, depuis la pointe de Floride et sur les quais du port du Havre (Seine-Maritime).

A bord du plus grand paquebot d'Europe environ 2.000 passagers ont effectué une "mini-croisière" depuis Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) de jeudi à vendredi. Ils ont arpenté les coursives de long en large et profité au maximum des activités proposées par MSC qui définit ses navires comme des "Clubs Med flottants".

Parmi les passagers, des salariés du chantier de Saint-Nazaire mais aussi des invités de l'armateur du bateau, le croisiériste italo-suisse MSC Cruise. Le groupe cherche à gagner une troisième place mondiale sur le marché des croisières et Le Havre fait partie de ses plans de développement. La ville a été choisie pour accueillir le baptême non seulement parce qu'elle fête ses 500 ans cette année mais surtout parce que MSC veut en faire un point de départ de ses croisières pour une clientèle parisienne et de tout l'ouest de la France.

Les cabanes de Karel Martens veillent sur l'entrée au port du @MSCCroisieres Meraviglia 🎨🚢 pic.twitter.com/3oFotE3Tck — Le Havre (@LH_LeHavre) June 2, 2017

Le MSC Meraviglia a quitté le port de Saint-Nazaire en Loire-Atlantique jeudi après son inauguration la veille par le président de la République, Emmanuel Macron. Il sera baptisé samedi par l'actrice italienne Sophia Loren et en présence de personnalités comme Patrick Bruel et Gad Elmaleh. Une cérémonie réservée aux VIP accompagnée cependant d'un feu d'artifice dont les Havrais pourront bénéficier.