Le Havre, France

Navire de 400 mètres de long et de 59 mètres de large,le Saint-Exupéry fait escale dans le premier port de conteneurs en France : Le Havre. Fabriqué aux Philippines et mis en service début février, il appartient à la CMA CGM et il s'agit désormais du plus grand porte bateau de ce type battant pavillon français. Plus grand encore que le Bougainville, inaguré par François Hollande en 2015. Un monstre des mers, plus long que 4 terrains de football et plus gros que l’Empire State Building ou la Tour Eiffel, mais qui pose cependant un certain nombre de question en matière de sécurité.