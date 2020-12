Le Poinçonnet : clients et commerçants du marché luttent contre la morosité

Noël et le Nouvel An devront se faire en petit comité : six adultes maximum autour de la table, distanciation physique. Sur le marché du Poinçonnet, les préparatifs se font bon an mal an pour tenter de rompre le climat anxiogène de l'épidémie.

Ambiance grise et pluvieuse sur le marché du Poinçonnet. Sous son chapeau, Bérénice a bien du mal à ressentir l'esprit des fêtes. Pas de chants de Noël, mais plutôt le blues : "L'ambiance est tristounette, j'ai l'impression d'avoir beaucoup vieilli. C'est à force de ne voir personne pour discuter, de mal préparer les fêtes parce qu'il n'y a plus de marché de Noël. Moi qui suis bavarde, ça me manque. Je ressens de la solitude."

La pluie et la Covid n'empêchent pas Cathy, la fleuriste, de garder le sourire. Elle n'a pas pu travailler pendant le deuxième confinement, elle est donc ravie de retourner sur les marchés. D'autant que le redémarrage de son activité est plutôt bon. "On vend des couronnes pour mettre sur les portes, des décorations florales. Les gens ont eu un manque de fleurs, de décoration. Pour l'instant, on travaille plutôt bien."

Peut-être de quoi égayer les préparatifs des fêtes de Bérénice. En tout cas, devant l'étal du primeur, Maud garde la pêche. "On va essayer de vivre comme avant, de se réunir, pas trop nombreux et d'avoir des cadeaux sous le sapin et de manger des produits locaux et de bonne qualité."

Pour fournir ces bons produits de fête, poissonniers, producteurs d'huîtres et d'escargots installeront leurs étals au Poinçonnet le 23 décembre.