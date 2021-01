Le Poinçonnet : la galère de la salle de sport Form and Fitness

Avec le prolongement de leur fermeture en décembre, les salles de sport auront été fermées six mois en 2020. Le gérant de la salle de sport Form and Fitness du Poinçonnet, Vincent Fernandez en souffre. Et croit peu en une réouverture le 20 janvier, date annoncée par Emmanuel Macron fin novembre.

Vincent Fernandez attendait le 20 janvier avec impatience. C'était, entre autres, la date de réouverture avancée par Emmanuel Macron fin novembre 2020. Mais selon les informations de nos confrères de franceinfo, c'est mal parti. Cette piste ne serait plus envisagée par le gouvernement.

Sans revenus, la galère

Le gérant de la salle Form and Fitness au Poinçonnet , espère ne pas devoir mettre la clef sous la porte avant l'autorisation de rouvrir. Et le seul moyen, c'est que ses 800 adhérents reviennent pousser de la fonte dans son établissement. "Ce qui va déterminer la survie de notre club c'est la venue de nos adhérents à notre réouverture. Pendant ce deuxième confinement, qui est en un sans en être, on a décidé de geler tous nos abonnements et tous nos prélèvements", explique-t-il.

De fait, les abonnements ne rapportent plus rien. Vincent Fernandez a essayé de mettre en place des sources de revenus complémentaires. Notamment de la location de matériel, qui profite à une cinquantaine de clients tous les mois. Mais Form and Fitnessvit essentiellement sous perfusion. "Les aides de l'Etat, c'est le chômage partiel pour nos coachs et l'aide des 10 000 euros du fonds de solidarité qui ne couvre pas tout à fait nos frais fixe de fonctionnement. Pour l'instant il faut faire le dos rond", admet le gérant. La situation est d'autant plus critique que Vincent Fernandez commence à rembourser factures et prêts.

Protocole sanitaire personnalisé

Alors pour survivre d'ici là, il exhorte le gouvernement à être plus permissif, en permettant l'ouverture avec un protocole sanitaire strict. Vincent Fernandez estime l'avoir déjà appliqué avant la fermeture de sa salle de sport de 900 mètres carrés : jauge de fréquentation, masque, désinfection des appareils de musculation ... Il appelle à des contrôles renforcés des salles, et est en faveur d'un traitement au cas par cas. "Il n'y a pas 5 000 salles de sport dans l'Indre ... Ce serait bien que les gens en charge des contrôles sanitaires se déplacent pour vérifier le protocole sanitaire mis en place et qu'il donnent des autorisation personnalisées pour chaque salle. Nous pouvons gérer le flux de personnes. C'est ça le plus important. Dans 1 000 mètres carrés, on peut mettre 50 à 60 personnes au maximum. Le risque zéro n'existe pas, mais on peut essayer de maîtriser au maximum ce risque", conclut le gérant.