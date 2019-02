CGT et gilets jaunes : le point sur les manifestations de ce mardi dans le Poitou

Membres de la CGT et gilets jaunes sont descendus dans la rue. Plusieurs milliers de personnes ont défilé dans les grandes villes du Poitou.

Poitiers, France

La CGT appelait à une mobilisation dans la fonction publique et l'éducation nationale partout en France. Dans le Poitou, les cortèges étaient fournis : près de 500 manifestants ce matin à Châtellerault, 700 à Niort dont 100 gilets jaunes, 190 à Thouars et une cinquantaine à Bressuire.

A Poitiers, les syndicats parlent de 1.500 manifestants. La police de 200. Poitiers, où des gilets jaunes se sont introduits dans l'hôtel de ville. Des chants, de la danse et des cris sur le parquet du salon d'honneur, mais pas de casse à l'intérieur. Les gilets jaunes voulaient "s'approprier ce lieu public". A l'issue de ce passage éclair à la mairie, les gilets jaunes se sont retrouvés aux salons de Blossac pour une conférence-débat avec la CGT et les autres organisations syndicales et politiques.