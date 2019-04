Le Poitou perd des hôtels d'année en année

Mise au norme des établissements, accessibilité, concurrence de grands groupes hôteliers ou des particuliers, les hôtels indépendants vont mal. Ils sont les premiers touchés par les fermetures d'hôtels dans le Poitou. Si le nombre d'hôtels diminue, le nombre de chambre mises à la location a lui augmenté de près de 3% entre 2015 et 2019.

Ces chiffres témoignent d'une réalité, il est de plus en plus difficile pour les petits hôtels indépendants de survivre face aux gros hôtels qui ouvrent dans sur les territoires. A Poitiers plusieurs hôtels ont fermé ces dernières années : le Plat d'Etain, l’hôtel de Paris ou encore le Terminus.

Hôtel du Plat d'Etain - Poitiers © Radio France - Valentin BOISSAIS

Sur le boulverad du Grand Cerf, le Memphis est ouvert depuis 18 ans. Selon son gérant les derniers mois ont été très difficiles. Le taux d'occupation sur les mois de janvier et février atteignait 40%. Ces chiffres de fréquentation ont forcément des incidences sur le chuiffre d'affaire du gérant.

C'est parfois dur au niveau de la trésorerie, quand on tourne autour de ce niveau de remplissage, il devient rapidement difficile de faire des investissements à coté comme de la mise au norme ou du rafraîchissement des chambres.

Mohamed Négri, gérant de l'hôtel le Memphis à Poitiers

Les mises aux normes sont un sujet sur lequel le gérant est inquiet. En 18 ans d'ouverture, il a dû adapté son hôtel à de multiples reprises aux différentes réglementations. Des travaux qui selon lui ne lui laissent que peu d'argent à la fin du mois pour pouvoir se payer des salariés supplémentaires.

Ainsi il fait désormais le travail de réceptionniste, de restaurateur (pour les petits-déjeuners) mais aussi de parfois de ménage. La concurrence est désormais rude sur le boulevard du Grand Cerf et plus largement dans le centre ville de Poitiers ou plusieurs hôtels de grandes chaines se sont installées.

Ces hôtels ont de gros investisseurs derrière, ces hôtels ont plusieurs dizaines de chambres qui sont souvent neuves, au normes, modernes et peu chers et ça devient forcement difficiles pour les petits hôtels indépendants installés dans les centres villes ou même dans les campagne.

Alain BOUTIN, président de la confédération régionale des professionnels indépendants de l'hôtellerie

L’installation de ces hôtels souvent de grande taille a d'ailleurs eu un effet surprenant sur les statistiques de l'INSEE. Si l'on prend exclusivement les chiffres du nombre d’hôtels, celui ci est négatif, en revanche, le nombre de chambres à la location est en augmentation.

Nombre de chambres au 1ᵉʳ janvier 2019 et évolution du nombre de chambres entre le 1ᵉʳ janvier 2015 et le 1ᵉʳ janvier 2019 - INSEE

Dans l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine on note également une différence entre les départements ruraux et les départements littoraux. Les fermetures d’hôtels qui concernent le Poitou concernent également les départements de la Corrèze et de la Creuse.