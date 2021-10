Le pôle emploi d'Andrézieux intensifie la formation pour pallier la pénurie de main d'oeuvre dans la Loire

Plusieurs secteurs d'activité souffrent actuellement d'une pénurie de main d'oeuvre dans la Loire : restauration, industrie, BTP, services à la personne ou encore transports. Au Pôle Emploi d'Andrézieux-Bouthéon, l'équipe s'efforce d'intensifier les formations pour faciliter le recrutement.

Jean-Luc Gaulin est conseiller entreprises au Pôle emploi d'Andrézieux-Bouthéon. Il y a actuellement 400 postes vacants dans le secteur de l'hôtellerie/restauration dans la Loire. Comment faites-vous pour trouver des candidats?

Alors au niveau de Pôle emploi, avec les recruteurs on va mettre en relation des personnes qui sont inscrites dans nos fichiers, mais aussi des gens qui vont se positionner sans pour autant être inscrit comme demandeur d'emploi. Et puis, on va accompagner le recrutement en proposant des actions d'adaptation aux postes de travail. C'est à dire que l'employeur va mettre en place un programme de formation pendant lequel la personne aura un statut de stagiaire, qui sera prise en charge par Pôle emploi, pour être adapté à son poste de travail.

Cette phase d'adaptation en entreprise peut durer combien de temps ?

C'est une phase d'adaptation qui peut durer jusqu'à 400 heures. Sachant que ce sont des actions qu'on a déjà mis en place, par exemple, quand on a recruté avec le Ninkasi, qui s'est ouvert à Andrézieux-Bouthéon. Ce sont des actions qu'on mobilise régulièrement dans le cadre de notre activité. On est sur la logique de dire aux employeurs : le candidat ou la candidate que vous avez choisi n'est pas forcément opérationnel aujourd'hui, mais il y a des possibilités qui vous permettent de l'adapter à son poste de travail.

Cette semaine, vous proposez également des job dating. Pour quels secteurs d'activités ?

On est dans le cadre de ce qu'on appelle la Semaine de l'emploi, qui est organisée au niveau régional, sachant que les secteurs d'activité qui ont été identifiés sont les domaines qui sont en difficulté aujourd'hui : hôtellerie, restauration, transports, services à la personne, bâtiment et travaux publics. Il reste encore des places pour la matinée job dating de ce vendredi matin, sur le transport et la logistique, de 9 heures à midi. Par exemple avec l'entreprise TMC, qui recrute des conducteurs voyageurs pour l'accompagnement en cars scolaires. Donc, c'est possible de s'inscrire, qu'on soit demandeur d'emploi ou pas.