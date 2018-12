Le Pôle Graphique de Tulle retrouve un peu de ses couleurs

Tulle, France

En septembre dernier, la secrétaire d’État aux Armées, en visite sur le site, avait été interpellée par les employés du Pôle Graphique de Tulle qui craignaient pour l'avenir de l'imprimerie. Ces derniers voyaient notamment leur effectif diminuer année après année, au fur et à mesure surtout des départs en retraite non remplacés. Geneviève Darrieussecq leur avait alors dit qu'une réflexion était engagée sur l'avenir de leur usine et, promis, qu'elle viendrait elle-même leur dire avant la fin de l'année ce qui avait été décidé.

8 recrutements tout de suite, et 20 autres sur trois ans

Elle a tenu sa promesse. Ce lundi Geneviève Darrieussecq est revenue au Pôle Graphique de Tulle. Elle avait dans sa poche une plutôt bonne nouvelle. "L'activité est maintenue, les besoins de production sont maintenus à ce qu'ils sont". La ministre assure surtout que les commandes par les armées de documents resteront à leur niveau actuel pour longtemps. Et pour faire face l'effectif du site est préservé. Les départs en retraite seront compensés. Et même plus puisque l'effectif minimal estimé pour la charge de travail est de 36 personnes. Il n'y a pour le moment que 32 employés à l'imprimerie. Avec 8 recrutements immédiats, en tenant compte des départs de 2018, cet effectif de 36 est acquis.

Un projet d'établissement en 2019

Les salariés se disent satisfaits et rassurés même s'ils n'ont eu aucune précision par la ministre notamment sur le type de contrat qui sera proposé aux nouveaux venus. "Le besoin de formation sera lourd, explique Emmanuel Marin, délégué FO. Si on ne part que sur des contractuels ça va être très compliqué". Quid également du développement du site ? Les employés regrettent qu'aucun investissement n'ait été annoncé. Geneviève Darrieussecq a juste précisé qu'une réflexion sur le projet d'établissement sera lancée début 2019.