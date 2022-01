Le Pôle local d'économie solidaire au chevet des créateurs d'entreprise dans l'Indre

Dans sa création en 1996, le Pôle local d'économie solidaire de l'Indre (PLES 36) accompagne celles et ceux qui veulent créer leur entreprise.

Démarches administratives, comptabilité, gestion, communication... Pas toujours facile de s'y retrouver quand on veut créer son entreprise. Pour aider les Berrichons qui veulent se lancer dans l'aventure entreprenariale, le Pôle local d'économie solidaire de l'Indre propose un accompagnement.

Le PLES 36 propose notamment un "outil couveuse". "Au sein de cette couveuse, les personnes sont en sécurité pour tester leur entreprise parce qu'elles vont être accompagnées tout en étant un peu déchargées des contraintes, parce qu'elles sont aidées au niveau comptable, commercial", explique Patricia Danguy, la présidente du PLES 36, invitée de France Bleu Berry ce vendredi 7 janvier.

Plus de 300 personnes accompagnées depuis sa création en 1996

Le dispositif est ouvert à tous. "Ça s'adresse notamment aux personnes qui ont envie de changer de travail, poursuit-elle. Par exemple, des personnes qui ont une expérience négative, qui ont envie de se réorienter ou tout simplement qui ont vraiment une passion et qui veulent expérimenter des activités". Plus de 300 personnes ont été accompagnées depuis la création du PLES 36 il y a 15 ans, et 150 emplois ont été crées dans le département.