Le pôle viandes locales de Bourganeuf en Creuse repris par C'est qui le patron

C'est le soulagement pour le Pôle viandes locales de Bourganeuf en Creuse. En difficultés financières depuis des mois, la justice a prononcé sa liquidation judiciaire le 17 janvier. Mais une semaine plus tard, le tribunal de commerce de Guéret valide l'offre de reprise de la Société des consommateurs, une entreprise de l'économie sociale et solidaire de 12.000 sociétaires qui a créé la marque "C'est qui le patron".

C'est la première fois que des consommateurs se lient à des producteurs

Le pôle viandes va donc conserver ses neuf salariés : leurs contrats de travail vont être prolongés. Le créateur de la marque "C'est qui le patron" Nicolas Chabanne se dit "très heureux pour les producteurs et les salariés". Cette reprise est une grande première : "On était presque obligés, c'était la seule solution pour que cet outil ne disparaisse pas. C'est la première fois que des consommateurs se lient à des producteurs en France pour développer une activité. La qualité de la viande est exceptionnelle et il y a plein de valeurs autour de ce projet."

On est en face de ce qui est un rêve pour un consommateur

"On devient gestionnaire, co-propriétaires de ce magnifique outil créé par les éleveurs", poursuit-il. "On était épatés de voir cet abattoir ultra-moderne qui respecte le bien-être animal. On est en face de ce qui est un rêve pour un consommateur : consommer une viande de qualité dont on sait tout, travaillée par des gens passionnés, des bouchers qui ont des conditions de travail saines et normales."