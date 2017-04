Gambsheim : le pont sur le Rhin fermé trois mois pour travaux, de juin à août 2018

Vieillissant et fragile, le pont sur le Rhin entre Gambsheim (Bas-Rhin) et Rheinau (Allemagne) doit être en grande partie reconstruit. Conséquence désagréable pour les frontaliers et les commerces : il sera fermé pendant trois mois, de début juin à fin août 2018.

À Freistett, petite commune allemande tout près de la frontière avec l'Alsace, habitants, travailleurs et commerçants n'ont que ce sujet à la bouche : la fermeture prochaine du pont sur le Rhin entre Gambsheim (Bas-Rhin) et Rheinau (Allemagne). "C'est le sujet à la mode depuis quelques semaines", confirme Yves, un Alsacien qui travaille à la Sparkasse. Vieillissant, le pont doit être en grande partie reconstruit. Le conseil départemental du Bas-Rhin a annoncé mardi 4 avril que les travaux occasionneraient une coupure de la route de douze semaines, de début juin à fin août 2018.

Une pétition contre la fermeture du pont

Une passerelle de service temporaire sera mise en place pour permettre le franchissement des écluses par les piétons et les cyclistes. Elle restera toutefois ouverte au public uniquement si la sécurité y est suffisamment garantie. Pendant la coupure, les automobilistes souhaitant traverser le Rhin seront déviés vers le pont du Rhin à hauteur d'Iffezheim, soit un allongement de parcours de 35 km. Ils pourront également emprunter les ponts Pierre-Pflimlin à Eschau et le pont de Kehl, plus au sud. Les véhicules de moins de 3,5 tonnes pourront également traverser le Rhin via le bac entre Drusenheim et Greffern.

#travaux #gambsheim Pour lees automobilistes, une déviation sera mise en place via la R4 et le pont sur le Rhin à Iffezheim pic.twitter.com/EyORe5nUL8 — Tout le Bas-Rhin (@toutlebasrhin) April 4, 2017

Plus de 13.000 véhicules franchissent chaque jour en moyenne le pont de Gambsheim, dont 1.700 camions. Pour Ewa, qui tient un tabac à Freistett, "trois mois de fermeture, c'est long" : "Beaucoup de Français viennent chez moi pour jouer au Loto, acheter des cigarettes, acheter des journaux... Je vais avoir des pertes importantes". Une pétition circule même dans la ville allemande pour protester contre cette fermeture du pont. "Maintenant, on ne peut plus rien y faire, rétorque Ewa. J'espère juste que la fermeture durera bien trois mois. Généralement, les travaux durent plus longtemps que prévu."

À Freistett (Allemagne), les travailleurs frontaliers et les clients alsaciens sont nombreux © Radio France - Aude Raso

"Une contrainte incontournable"

Du côté du conseil départemental, maître d'ouvrage, le ton est bien différent. "Le pont est très abîmé, explique Denis Hommel, conseiller départemental du Bas-Rhin et maire d'Offendorf, tout près de la frontière. Si nous n'avions rien fait, nous aurions probablement été contraints d'arrêter totalement la circulation des poids lourds. Et d'ici quelques années, nous aurions dû fermer le pont pendant au moins deux ans... Là, nous avons réduit le temps de fermeture à son strict minimum" :

Nous réalisons trois chantiers simultanément : la construction d'une piste cyclable, la réparation des ponts des écluses et la réparation du pont EDF-Cerga. En les réalisant en même temps, nous réduisons considérablement le temps des travaux.

Les travaux, initialement prévus à l'automne prochain, ont subi un allongement des délais. Afin de ne pas empiéter sur la période de Noël, très propice aux commerçants, la décision a donc été prise de reporter le début des chantiers à l'année 2018. "Pendant l'été, il y a moins de passage de frontaliers, précise Denis Hommel. Cette fermeture de pont est un mal nécessaire et une contrainte incontournable."