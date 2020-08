Le Porge : 8 vacanciers sauvés d'une baïne, leurs sauveteurs médaillés un an après

Scène atypique sur la plage du Porge ce jeudi soir : dix sauveteurs se sont vus décerner une médaille par la Préfecture pour avoir sauvé huit vacanciers il y a un an, le 10 août 2019. Ils étaient allés se baigner après la fermeture du poste de secours. Un an après, le souvenir de cette soirée est toujours gravée dans la tête des protagonistes.

Un concours de circonstances très favorable et une belle entente

Si l'opération a réussi c'est d'abord grâce à la bonne entente entre les professionnels de la plage. Il y a d'abord Joëlle Lesueur qui tient la buvette "L'océanide" depuis 30 ans maintenant en haut de la plage. A quelques mètres du poste de secours où travaille l'équipe de MNS (maîtres nageurs sauveteurs). Les surfeurs aussi, comme Nicolas Clocheau et le gérant de l'école de surf "So Nice Surf School" James Rigou.o Lorsqu'ils débauchent, ils viennent parfois à L'Océanide. Ici, ils se connaissent depuis des années et l'ambiance est bonne.

Il y avait eu le drapeau rouge toute la journée et là, je vois les gens partir à l'eau... je savais là qu'il y aurait un problème ! - Joëlle, gérante de la buvette a donné l'alerte

Mais ce soir du 10 août 2019, il y a aussi eu un très beau concours de circonstances. Il est 20 heures, Joëlle surveille l'Océan avec ses jumelles offertes par les sauveteurs. Elle est un peu "leur 12e homme", qui prend le relai quand les MNS ont quitté la plage. "Il y a eu un drapeau rouge toute la journée mais là, les maîtres nageurs sont partis. Et je vois les gens partir à l'eau... et je savais là qu'il y aurait un problème !". Elle rappelle donc les sauveteurs, elle a leur numéro et sait qu'ils dorment au camping, non loin de la plage. Au même moment, Nicolas Clocheau qui est surfeur et sauveteur civil, arrive en vélo. Joëlle l'informe du danger. Directement, sous les yeux des clients de la buvette, il descend sur la plage, emprunte une planche de surf à une touriste et part à l'eau. "Il y avait 8 personnes dans l'eau donc il a fallut que je fasse des choix. Là, il y a des priorités, en fonction de l'âge par exemple. Il y avait une fille de 11 ans. Certaines victimes, je suis passé devant, pour aller en chercher d'autres derrière. Il y avait un homme surtout, la cinquantaine, en détresse respiratoire."

Nicolas nage avec quatre des victimes vers le large pour échapper à la baïne et aux vagues de plus de 3 mètres qui déferlent sur eux à intervalles réguliers. Pendant ce temps, un de ses amis, surfeur lui aussi, vient lui prêter main forte, James Rigou. "J'ai passé les premières vagues, je suis tombé sur un jeune garçon, je l'ai aidé à sortir. Après je suis tombé sur une jeune fille un peu plus loin au large ... Là c'était plus fastidieux, il a fallut prendre du temps, on était dans les grosses vagues. Elle était un peu en panique en plus ..." Il ramène l'adolescente sur la plage et alors qu'il se demande s'il doit repartir à l'eau pour aider Nicolas, sept sauveteurs arrivent. Plus, un hélicoptère qui survolait justement Le Porge. Les uns après les autres, tous les baigneurs sont héliportés vers le sable, sains et saufs.

Il y a eu un gros facteur chance ! - Ugo Lafosse, sauveteur

Un an après, Ugo Lafosse, 21 ans, qui a participé à l'opération, s'en étonne toujours. "L'hélicoptère est arrivé au bon moment, nous aussi... Heureusement que Joëlle a notre numéro, on est très amis avec elle. Et puis aussi les surfeurs : sans eux on aurait pu en perdre ! Quand on en a reparlé entre nous le soir, certains sauveteurs plus expérimentés que moi et qui m'ont dit qu'ils n'en avaient pas fait beaucoup des [sauvetages] comme ça !" Il conclut, le sourire aux lèvres "C'est une très belle intervention !"