Le port à conteneurs de Saint-Saulve a triplé son volume de marchandises en 6 ans

Le port qui exporte à 90% des marchandises vers les ports d'Anvers et de Rotterdam est utilisé par 400 entreprises, locales évidemment dont les grands noms de l'automobile ou de l'agroalimentaire comme Toyota, mais il attire aussi des sociétés belges et de région parisienne. Un succès économique logique pour Guy Bredel, le président de Contargo North France qui gère le port

Son emplacement quand même relativement stratégique entre la Belgique et le Nord de la France, les flux importants industriels, et puis l'offre de transport et de services. On doit être le seul terminal en France a être ouvert 24h/24, 6 jours sur 7

C'est également un succès écologique car avec environ 60 000 conteneurs transportés c'est 40 000 camions en moins sur les routes assure Guy Bredel," c'est loin d'être négligeable".

Prochain objectif attirer de potentiels gros clients de la future zone des pierres blanches à Denain en aménageant le port de la ville. Il ne manque plus que la réouverture de la ligne de fret entre Valenciennes et Mons en Belgique, un dossier vieux de 40 ans, regrette Bruno Fontaine, Bruno Fontaine, président du Syndicat mixte Docks Seine Nord Europe/Escaut

Aujourd'hui le territoire est complètement développé autour du fluvial, on a les outils qu'il faut. Avec l'ouverture du canal Condé-Pommeroeul, on devient vraiment performant. On est aussi très performant au niveau des autoroutes. Aujourd'hui on a besoin de cette réouverture si on veut développer les industries