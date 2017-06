Le port de Dieppe a une nouvelle "super-grue"

Inauguration mercredi de la nouvelle grue du port de Dieppe. Avec ses 50 mètres de haut et ses 370 tonnes, Italgrue est capable de soulever jusqu'à 120 tonnes. Un petit bijou dernier cri venu tout droit d'Italie et qui servira à décharger de lourdes pièces, notamment dans le secteur de l'éolien.

Italgrue c'est ce gros bébé de 50 mètres de haut et de 370 tonnes, capable de soulever jusqu'à 120 tonnes. La nouvelle grue du port de Dieppe - inaugurée mercredi par le président de région Hervé Morin et le maire de la ville Sébastien Jumel - est un petit bijou dernier cri venu tout droit de Venise en Italie et qui servira à décharger de lourdes pièces (notamment dans le secteur de l'éolien). Un atout pour le port de Dieppe en pleine croissance et qui envoie un signal fort aux entreprises. Pour visiter la grue avec Stéphane Chèze, grutier depuis plus de 20 ans c'est ici :

Italgrue est arrivée sur le port de Dieppe fin avril et facilite la vie des grutiers. Copier

Stéphane Chèze s'apprête à démarrer la grue. Tout est tactile et lancé depuis ce tableau de bord. © Radio France - Kathleen Comte.

Le moteur Mercedes a une puissance de près de 1 000 chevaux. © Radio France - Kathleen Comte

Un atout qui a tout de même un coût : 3 millions d'euros financés en partie par le syndicat mixte du port et par la région. L'investissement s'élève à 10 millions d'euros si on rajoute à la grue, la construction du bâtiment Europe (bâtiment de stockage) et la rénovation d'une partie des quais.