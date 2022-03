Le port de Sète développe son trafic ferroviaire de marchandises

Après la crise sanitaire, le port de commerce de Sète développe son trafic ferroviaire. "Nous avions déjà une plateforme ferroviaire sur le port. Avant la crise sanitaire, on passait 10 000 remorques sur l'année. On l'a développée et on a triplé les capacités de cette zone. L'objectif est de passer de 10 000 à 40 000 remorques sur du ferroviaire à l'horizon 2025" explique son directeur, Olivier Carmès. L'idée est de venir compléter le trafic marchand, en remplaçant les trajets en camion par des transports en train. "L'objectif est de développer le ferroviaire en connexion avec notre ligne maritime sur la Turquie. Nous avons 4 fois par semaine une escale, ce qui représente 100 000 remorques le port. Le but est donc d'en passer 40 % en ligne ferroviaire."

"On peut transporter des containers de la Turquie jusqu'à la Grande-Bretagne sans utiliser la route" - Olivier Carmès, directeur du port de Sète

Le projet Sète-Calais a été retenu par le gouvernement comme autoroute ferroviaire. Avec celle de Perpignan-Rungis et le Bayonne-Cherbourg. Le but ? "C'est d'avoir des lignes régulières entre ces deux destinations, permettant ainsi de faire des connexions en maritimes de la Turquie jusqu'à Sète. De Sète, ça prend le ferroviaire jusqu'à Calais. Et ça reprend le maritime jusqu'à la Grande-Bretagne. On peut donc transporter des containers de la Turquie jusqu'à la Grande-Bretagne sans utiliser la route" développe le directeur du port de Sète. Le gouvernement accompagne financièrement les lignes. Avec l'obligation de développer les technologies de chargement horizontal. La Région Occitanie et le port ont déjà investi près de 8 millions sur cette plateforme ferroviaire. L'Union Européenne a aidé à hauteur de 60 % sur ces financements. Ainsi que 10 % sur le plan de relance. L'opérateur privé, Viia, va aussi investir 8 millions d'euros pour développer la plateforme.