Le port de Sète déjà prêt pour la ligne ferroviaire entre Sète et Calais annoncée par le 1er ministre

Le port de Sète a déjà expérimenté le transport ferroviaire de marchandise entre Sète et Calais par le train. Après l'annonce de Jean Castex de l'ouverture d'une autoroute ferroviaire entre les deux ports, le port sétois se positionne plus que jamais.

Le port de Sète est impatient de mettre en place la ligne ferroviaire entre Sète et Calais annoncée par le premier ministre. il est même (presque) parfaitement prêt. Le transport de marchandise par les trains est depuis longtemps une option développée par le port, notamment pour relier des remorques en provenance de Turquie et à destination du nord de l'Europe. Cette ligne a déjà été expérimentée en novembre 2019 avant d'être suspendue au bout d'un mois à cause des gréves des cheminots contre la réforme des retraites, puis de la crise sanitaire du covid-19. Mais l'annonce du 1er ministre est une invitation à reprendre ce test. Le port de Sète devrait même aller plus loin puisque le projet de construction d'une nouvelle plateforme ferroviaire a été maintenue malgré la crise. Un investissement de 10 millions d'euros confirmé par la Région Occitanie qui pourrait profiter d'aides de la part de l'Etat, suite aux choix du premier ministre.

Les travaux vont commencer en septembre prochain pour une livraison prévue en juin 2021. "Aujourd'hui, notre terminal nous permet de charger un train. Demain, on va pouvoir charger trois trains en simultané. Notre objectif est de passer de 10 000 à 40 000 remorques sur le ferroviaire. Ce sont des remorques qui viennent de Turquie et qui transportent du textile, des pièces automobile et les produits ménagers qui sont livrés sur toute l'Europe." précise Olivier Carmes, directeur du port de Sète.

Le port de Sète avait expérimenté cette ligne Sète-Calais en novembre 2019 avant d'être suspendue par les conflits à la SNCF liés à la réforme des retraites puis par la crise du covid-19. "On n'est pas sur des projets théoriques, on l'a déjà fait. Sur la Turquie, on avait 30 % des remorques qui passait sur le ferroviaire, on veut passer à 50 %".