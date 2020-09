Le port du masque obligatoire en entreprise plutôt bien accepté ZI de Grézan à Nîmes

Des règles également appliquées - sans difficulté majeure - zone industrielle de Grézan (Nîmes). 110 entreprises et un millier de salariés et de nouvelles contraintes qui passent plutôt bien. Les locaux - souvent assez spacieux - permettent de respecter la distanciation sociale pour les salariés en extérieurs le port du masque toute la journée est plus délicat. Pour l'essentiel, ils le portent depuis le confinement et "on a eu le temps de s'habituer". Leurs patrons - même s'ils disent "observer une relative souplesse" - disent vouloir appliquer les nouvelles règles le plus strictement possible.

La loi rien que la loi

Des règles appliquées zone industrielle de Grézan (Nîmes). 110 entreprises et un millier de salariés et de nouvelles contraintes qui passent plutôt bien. Les locaux - souvent assez spacieux - permettent de respecter la distanciation sociale pour les salariés en extérieurs le port du masque toute la journée est plus délicat. Pour l'essentiel, ils le portent depuis le dé-confinement, "nous sommes en contact de la clientèle, même si c'est pénible, leur sécurité est une préoccupation principale pour nous". Leurs patrons - même s'ils disent "observer une relative souplesse" - appliqueront les nouvelles règles le plus strictement possible.

Jean-Antoine Bunoz, prèsident de la ZI de Grèzan à Nîmes. Copier

Les salariés on eu le temps de s'habituer

Pas de contraintes supplémentaires pour les salariés qui travaillent dans les locaux, même si certains trouvent qu'en matière d'obligation "on a joué un pas de deux, une fois le masque ne sert à rien, puis il devient une urgente nécessité". Du coté de la ZI de Grézan on ne note pas "d'opposition", c'est en revanche plus compliqué - parfois - à faire observer la règle "pour certains clients qui ne croient pas à la pandémie et qui font quelques difficultés".