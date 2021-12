Le port fluvial de Neuves-Maisons va-t-il devenir la porte d'entrée des Vosges ?

Et si le transport fluvial de marchandises permettait de réduire le nombre de camions entre la métropole du Grand Nancy et les Vosges ? C'est le pari de Lorport qui exploite le port de Neuves-Maisons et relance l'activité de transports de marchandises par péniche dite Freycinet, de petit gabarit après 20 ans d'interruption. L'inauguration d'un quai avait lieu ce mercredi.

C'est un quai tout neuf qui a été créé en face de la SAM, sur un ancien crassier. Plusieurs millions d'euros investis pour pouvoir charger ici des péniches de gabarit Freycinet, les seules à pouvoir naviguer sur le canal des Vosges qui mène à Epinal. Christophe Mendes est le directeur de Lorport : "devant vous, vous avez un port grand gabarit où l'on passe des gabarits rhénans de 2 000 tonnes, 5 000 tonnes et à côté, vous avez une péniche de 38 mètres de long qui va pouvoir aller en direction des Vosges où les écluses sont plus petites". Les péniches pourront transporter de la pâte à papier, du bois, des céréales.

Il faut compter 17 heures pour aller de Neuves-Maisons à Chavelot. Une perte de temps mais un gain environnemental, c'est ce que défend Christophe Mendes : "une péniche de 400 tonnes, c'est 15 camions qu'on a retiré des routes aller et retour. Imaginez sur 500 000 tonnes à l'année, on retire 28 000 camions".

Le port fluvial de Neuves-Maisons va accueillir des péniches de petit gabarit © Radio France - Cédric Lieto

A destination des industriels vosgiens

Les entreprises vosgiennes sont visées par Lorport. La communauté d'agglomération d'Epinal est intéressée par le projet alors que l'Ecoparc de Chavelot compte 70 hectares à exploiter. Michel Heinrich est le président de l'agglomération : "en augmentant considérablement le nombre d'entreprises, on va augmenter le nombre de camions or l'opportunité d'un transport Freycinet permettrait de réduire le nombre de camions".

Ce port, c'est aussi une façon de repositionner Neuves-Maisons sur la carte fluviale : une fierté pour Filipe Pinho, le président de la communauté d'agglomération Moselle et Madon : "évidemment qu'on en parle depuis des années du développement du fret fluvial. Nous, on en parle moins mais on le fait. On n'a pas plus de prétention que cela mais si on peut être le colibri dans cette affaire, on sera un colibri assez essentiel. Le canal à grand gabarit, son terminus est à Neuves-Maisons, on va démontrer que ce n'est pas un terminus et que Neuves-Maisons est la porte d'entrée vers le sud".

En 2019, 800 000 tonnes de marchandises ont transité par le port de Neuves-Maisons , Lorport espère atteindre 850 000 tonnes cette année.