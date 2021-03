Le Portel : les restaurants, en vente à emporter, sur un marché gourmand éphémère

Wimereux, Calais, Boulogne, Saint-Omer ou encore Le Portel... de nombreuses villes de la région s’y sont mises. Elles proposent aux restaurateurs de leur territoire de venir vendre leurs plats à emporter, sur leurs marchés. C’est l’opération « place aux restos ».

470 plats dès le 1er week-end

De véritables villages gourmands éphémères se sont ainsi constitués, souvent en réutilisant les chalets du marché de Noel, comme au Portel. 470 repas y ont été vendus par cinq restaurants, dès le premier week-end. Le marché de la place de l’église s’est installé tous les vendredis et samedis matin.

Erick Margerie est le patron du Chesterfield : "Ce n'est pas anecdotique, parce que cela fait un petit complément financier. Nous, les restaurateurs, nous sommes quand même bien aidés financièrement. Alors, avec un peu de vente à emporter, nous ne sommes pas les rois du pétrole, mais ça permet de tenir."

Cela permet surtout de garder un lien avec nos clients et c'est hyper important.

"Cela permet de compléter les aides qui sont un peu insuffisantes, quand on a de grosses charges fixes, poursuit Yann Vilain, le patron de Chez Michel. Depuis le début, tous les mois, il manquait des sous. Et là, ça permet au moins de plus perdre d'argent."

Les clients sont là

"Jamais je n'aurais imaginé me retrouver un jour à vendre sur un marché, sourit Yann Vilain, mais c'est sympa. Au moins, ça nous sort un peu de la sinistrose actuelle. Et les clients sont là, nos clients habituels mais aussi de nouveaux clients, des gens de passage."

Ces chalets de vente à emporter permettent au restaurateurs de payer les charges de leurs établissements et de retrouver leurs clients.. © Radio France - Matthieu Darriet

Regrouper ainsi les restaurateurs a permis de recréer aussi un peu de vie, avec juste un soupçon d’imagination raconte Stéphanie Lengagne l’adjointe au maire, en charge du commerce, au Portel : "On a mis à disposition des chalets, des réfrigérateurs, des tables... tout est gratuit pour les restaurateurs. Ils n'ont plus qu'à venir et à vendre leurs plats pour retrouver le contact avec les clients."

Rognons, couscous et blanquette

Et les clients, ils apprécient : "je n'ai plus le courage de me faire à manger, alors, là j'ai pris des rognons" ; "Il y a pas mal de choses donc ça permet de varier un peu les plats. Aujourd'hui je suis venu à acheter du couscous, la prochaine fois, je prendrais autre chose" ; "J'ai acheté une blanquette de veau, et puis je vais aller acheter un petit gâteau aussi !"

Je trouve que c'est sympa pour les restaurateurs. ça leur redonne un petit peu de gaieté.

Il faut dire que donner un coup de pouce aux restaurants n’exclue pas de se faire plaisir. Et ce n’est pas un luxe, en période de confinement.

"Souvent, les gens nous disent un petit mot de soutien, raconte Yann Vilain. C'est un achat pour vous aider. On a hâte de pouvoir revenir dans vos établissements. C'est le message qui passe."