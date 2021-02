Le Pot-Au-Feu Géant de Tours s'adapte au Covid-19 et lance la commande en ligne

La 25ème édition du Pot-Au-Feu Géant de Tours, organisée le samedi 20 février, sera un peu particulière en raison de la crise sanitaire. Les Restos du Cœur et les services de la mairie de Tours ont dû s'adapter afin de pouvoir maintenir cette opération solidaire. Ceux qui le souhaitent peuvent dès maintenant réserver leur part via internet, en cliquant sur ce lien, ou en achetant directement sur place, dans l'un des quatre points de distribution mis en place afin d'éviter les attroupements (Les Halles, le marché Coty, le marché Beaujardin et le marché des Fontaines). Il sera évidemment impossible de consommer sur place, les plats seront à réchauffer chez vous.

2 635 kg de légumes, 1 000 kg de bœuf et 20.000 euros de dons

Une nouveauté cette année, la possibilité d'offrir un "pot-au-feu suspendu", à l'instar de ce qui se fait dans certains cafés. L'idée est de pouvoir offrir un plat à une personne démunie.

Cette opération solidaire, dont les recettes - environ 20.000 euros - sont versées aux Restos du Cœur, peut se réaliser grâce aux dons des commerçants. 2 635 kg de légumes et 1 000 kg de viande de bœuf sont ainsi offerts, ce qui permettra de réaliser environ 3 500 parts de pot-au-feu. Les tarifs varient de 5 à 9 euros.