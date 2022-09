Le pouvoir d'achat au cœur de la rentrée étudiante en Mayenne

Les étudiants n'échappent pas aux conséquences de l'inflation, la question du pouvoir d'achat est encore plus présente en période de rentrée. Astuces d'étudiants de Laval (Mayenne) et rappel des aides proposées par le CROUS Pays de la Loire.

Ils sont plus grands mais eux aussi font leur rentrée scolaire : les étudiants. Si, en Mayenne, la question du logement à trouver ne s'avère pas trop compliquée, l'inflation galopante et ses conséquences sur le pouvoir d'achat reste bien, en revanche, un enjeu à gérer pour ces jeunes en septembre 2022.

Sur le campus de Laval-Changé, des initiatives d'entraide apparaissent, comme à l'ESTACA (école supérieure des techniques aéronautiques et de construction automobile), qui forme des ingénieurs spécialisés dans les nouvelles mobilités. Pierre-Etienne, en troisième année filière aéronautique, décore le foyer étudiant en ce début d'année scolaire.

Anti-gaspillage et partage

Il explique le principe de la cafétaria solidaire : "Quand nous n'avons plus besoin de conserves, de condiments, par exemple, tout ce qui peut-être donné gratuitement, les élèves le déposent ici. D'autres viennent se servir comme ils le veulent, quand ils le veulent." Un concept qui fonctionne, d'après l'étudiant.

En dehors du lieu d'études, Elise, en quatrième année, spécialité automobile, met en avant le traditionnel "job étudiant" pour arrondir les fins de mois. La jeune femme a commencé le sien il y a un mois, elle l'a trouvé "assez facilement, [en se] connectant à une application, Meteojob". "J'ai juste eu a téléchargé mon CV [curriculum vitae, N.D.L.R] et en une journée, j'ai une réponse", se souvient-elle.

Prêts étudiants contractés

Au quotidien, Elise mise sur les "trucs d'étudiant" (sic) : "acheter des dates courtes, pour manger plus de viande, ou utiliser des choses de seconde main." Flavien, dans la même filière qu'Elise, a, comme sa camarade, contracté un prêt pour financer ses années universitaires. Il a donc décidé de limiter ses déplacements en dehors de Laval.

Dans le cas contraire, l'étudiant en automobile a une petite astuce : "Quand je rentre à Nantes voir ma famille, je propose souvent du covoiturage, avance le jeune homme. Ca permet d'éponger un peu le prix, notamment à cause du coût de l'essence qui a augmenté."

Logements

Ces trois étudiants de l'ESTACA se remémorent avoir trouvé avec facilité leur logement en Mayenne. Une tendance confirmée par Alexandre Héligon, du CROUS de la région :

Nous ne constatons pas forcément de tension particulière à Laval, ce qui n'est pas le cas dans d'autres villes des Pays de la Loire."

Le CROUS propose en cette rentrée 2022 : 264 logements autour du campus Laval-Changé. En plus de la résidence La Dormerie, une autre ouvre ce mois-ci : la résidence "Robert Tatin" et ses 114 places supplémentaires. "Elle est située à côté de la gare, plus près du centre-ville", détaille Alexandre Héligon.

Vigilance dans ses recherches d'hébergement

En cas de recherche toujours actuelle de logement étudiant à Laval, le spécialiste invite à regarder sur "l'ensemble du territoire, quitte à s'écarter un peu", le campus lavallois étant à proximité de Changé et d'autres communes limitrophes. Alexandre Héligon rappelle toutefois aux étudiants d'être prudents, face à des "propositions frauduleuses".

La plateforme nationale du réseau CROUS lokaviz.fr permet d'éviter ce type de désagrément : les particuliers publient leurs annonces de logements uniquement à destination des étudiants.

Aides du CROUS

Alexandre Héligon liste aussi tous les dispositifs financiers mis en place pour aider les étudiants :

les bourses (sur critères sociaux) : comme annoncée au début de l'été par le gouvernement, elles augmentent de 4 % , hausse qui entre en vigueur pour cette rentrée étudiante ;

(sur critères sociaux) : comme annoncée au début de l'été par le gouvernement, , hausse qui entre en vigueur pour cette rentrée étudiante ; les repas à 1 € : maintenus pour les étudiants boursiers et en difficulté financière avérée ;

: maintenus pour les étudiants boursiers et en difficulté financière avérée ; les chèques services : pour l'achat d' aliments de première nécessité , à destination des étudiants en difficulté financière avérée ;

: pour l'achat d' , à destination des étudiants en difficulté financière avérée ; et l'aide exceptionnelle de 100 € : versée à partir de septembre par le CROUS ou la CAF, à destination des étudiants boursiers et bénéficiaires annuels du service social ou des aides personnelles au logement (APL).

Peu importe la situation, Alexandre Héligon l'assume : "toute la mission du CROUS est d'accompagner les étudiants". Ils seront donc les bienvenus au service de santé universitaire ou au service social du CROUS de leur faculté.