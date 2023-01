Le pouvoir d'achat immobilier en forte baisse à Nîmes

Avec la même capacité d'emprunt, un acheteur peut désormais s'offrir 19m² de moins à Nîmes, par rapport à 2019. C'est le résultat d'une enquête de meilleurtaux.com, un courtier immobilier.

Une baisse du pouvoir d'achat immobilier qui s'explique en partie par l'envolée des taux. "La banque centrale européenne a fortement haussé ses taux pour freiner l'inflation", explique Sébastien Doudoux, le directeur de meilleurtaux.com à Nîmes. "Et certaines banques nous disent encore que ce n'est pas assez haut et qu'elles arrêtent de prêter à cause de ça."

Un engouement pour Nîmes après les confinements

L'engouement pour les "villes moyennes" après les différents confinements est une autre raison. Selon Sébastien Doudoux, l'émergence "du télétravail et le fait que Nîmes est à 2h50 de Paris en train" ont aidé. A Nîmes les prix ont augmenté et se sont stabilisés, "il y a une forte demande et l'offre n'est pas forcément au rendez-vous."

Pour autant le directeur de l'agence nîmoise estime que "les taux restent encore attractifs au vu de l'inflation". Selon lui, "3% sur 20 ou 25 ans, ça reste largement acceptable." Sébastien Doudoux prédit de grosses difficultés sur le marché du neuf à Nîmes sur le premier semestre 2023, avec des prix très élevés.