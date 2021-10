Le pouvoir d'achat, "premier enjeu de cette Présidentielle", explique le directeur adjoint d'OpinionWay

Alors que le prix du gazole a atteint un nouveau record la semaine dernière et que les prix de l'énergie flambent, le gouvernement va annoncer des mesures, probablement un "chèque carburant", pour aider les Français faire face aux prix de l'essence. A six mois de l'élection présidentielle, les candidats multiplient les propositions sur le thème du pouvoir d'achat. La question est devenue "le premier enjeu" de cette présidentielle, explique Frédéric Michaud, directeur général adjoint de l'institut de sondages Opinion Way, invité ce lundi de Ma France, l'émission présentée par Wendy Bouchard à 13h.

Wendy Bouchard : Au-delà des débats caricaturaux sur la sécurité ou l'immigration, c'est le pouvoir d'achat qui est en train de devenir le sujet de la campagne présidentielle ?

Frédéric Michaud : Oui, absolument, c'est le premier enjeu dans cette élection présidentielle, le premier enjeu pour les Français lorsqu'ils voteront en avril 2022. Et puis surtout, c'est un enjeu qui a très fortement progressé, il était en troisième position en 2017, il a progressé de 10 points par rapport à 2017. Et il devance des enjeux aussi importants que la sécurité, la protection sociale, l'environnement ou l'immigration, donc c'est vraiment quelque chose qui est en train de s'affirmer dans l'élection présidentielle.

Tous les candidats sont d'accord, il faut augmenter le pouvoir d'achat. Il y a une unanimité, pas sur la forme, mais sur le fond.

Oui absolument, c'est même un trait distinctif de ce début de campagne. Il y a toute une série de candidats qui ont émis des propositions. On entre tout de suite dans des propositions très techniques, avec éventuellement des montants chiffrés. Ça, généralement, ça intervient un petit peu plus tard, dans la phase active de la campagne. Ça prouve bien que les candidats ont compris que c'était une thématique majeure sur laquelle ils étaient attendus dans cette élection.

Le candidat du Parti communiste Fabien Roussel appelle à la mobilisation devant les préfectures dès ce week-end. Est-ce qu'on est dans une sorte de récupération politique des gilets jaunes deux ans après ?

Je ne sais pas, chacun joue sa partition politique. On voit bien qu'à gauche, il y a une thématique toujours très importante, mais les électorats de droite sont également sensibles à la question du pouvoir d'achat. On est dans un contexte très particulier :les anticipations des Français sur l'évolution des prix d'une manière générale sont très négatifs. Les Français sont très pessimistes. Alors évidemment, ça concerne l'essence, le diesel, les deux tiers des Français nous disent que les prix vont beaucoup augmenter dans les jours qui viennent. Mais ça concerne aussi l'électricité, le gaz, le fioul, le bois de chauffage, et même le logement, l'alimentation. On a un climat général qui est très négatif, qui est très morose, avec une anticipation de hausse des prix.

Et puis ces anticipations, elles ont des effets très concrets dans la vie quotidienne des Français. Je vous donne un exemple qui m'a marqué dans une étude très récente : 55% des Français nous disent qu'il leur arrive de ne plus utiliser leur voiture, souvent ou de temps en temps, en raison de hausse des prix de l'essence ou du diesel. Donc vous le voyez, les Français se contraignent dans leur mobilité et dans leur vie quotidienne.