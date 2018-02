En moyenne -3 degrés ce vendredi soir en Bourgogne, et des températures qui ne devraient pas dépasser le zéro tout le début de la semaine prochaine, ont poussé la préfecture de Côte-d'Or à activer l'alerte orange du plan grand froid, qui renforce la veille et les capacités d’accueil des sans-abris.

Côte-d'Or, France

Les températures particulièrement basses ressenties depuis plusieurs jours vont s’accentuer dans les jours à venir.

En conséquence la préfète de la Côte-d’Or a décidé d’activer à compter de 16 heures aujourd’hui 23 février 2018, le niveau orange du plan départemental de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux des vagues de froid.

Ce niveau renforce les capacités de veille, d’accueil et d’hébergement dans le département.

La préfecture invite tous les citoyens à appeler le 115 s'ils repèrent une personne qui n'aurait pas d'abris.

Renforcement des capacités d'accueil

347 places d'urgence sont ouvertes toute l'année, en période hivernale du 1er novembre au 31 mars, 12 places supplémentaires sont ouvertes à Beaune; Nuits-Saint-Georges et Dijon. En période de plan Grand frois 45 nouvelles places peuvent être mises en places.

Les lieux d'accueil de jour

Les centres ferment en général le jour, pour les relayer deux centres d'accueil sont ouvert de jour : celui de la SDAT, au 15 bis, Rue des Corroyeurs à Dijon, entre 8h00 et 17h, pour la semaine. Le Week-end et les jours fériés celui de l'ADEFO prend le relais au Centre d’accueil et d'Orientation Sadi Carnot.