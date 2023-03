Le préfet d'Ille-et-Vilaine interdit les manifestations prévues ce samedi à Rennes

Ce vendredi après-midi, le Préfet d'Ille-et-Vilaine a pris son arrêté d'interdiction de manifester pour la journée de samedi. Trois manifestations sont concernées, celles du collectif inter-organisation de soutien aux personnes exilées qui appelait à un rassemblement pour dénoncer le projet de loi relatif à l’immigration. Celle du collectif L.214, et celle du collectif Anonymous for the voiceless. Pour ces trois manifestations, les autorisations avaient été déposées et validées.

Mais les risques de débordements sont trop importants juge ce soir le Préfet qui rappelle les nombreuses dégradations et violences commises en marge des rassemblements depuis plusieurs jours "cet appel à manifestation laisse présager de graves troubles à l’ordre public, tant par des dégradations de biens institutionnels et de symboles du capitalisme que par des violences envers les personnes"

Une décision contraire à l'apaisement, estime Solidaire 35

En apprenant cette interdiction, le syndicat Solidaires 35 a immédiatement réagi et estime dans un communiqué que "cette décision va à l'encontre de l'apaisement dans cette période troublée". Le syndicat juge par ailleurs qu'en prenant un arrêté à 15h ce vendredi, il n'avait pas les moyens de le contester devant le tribunal. Solidarité 35 appelle à un rassemblement, non-déclaré faute de temps, à 14h30 esplanade de Gaulle "pour les libertés publiques et contre cette interdiction".