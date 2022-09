Le préfet de Haute-Garonne autorise le parc éolien de Cintegabelle, aux portes de l'Ariège

Le projet éolien de Cintegabelle, aux portes de l'Ariège, a été validé ce jeudi 22 septembre par le préfet. Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie et de la Haute-Garonne, a signé deux arrêtés autorisant l’implantation de quatre éoliennes à Cintegabelle.

Dans son communiqué, et dans une volonté de développer les énergies renouvelables, le préfet précise que ces éoliennes permettront la production d’une énergie locale et durable qui, représentera la consommation électrique annuelle, chauffage inclus, de 10 570 à 12 400 habitants. Le projet de parc éolien est porté par ENGIE GREEN (trois éoliennes) et par la société AGANAGUES (une éolienne).

Un avis négatif lors de l'enquête publique

En février dernier, une enquête publique avait été ouverte sur le sujet. Les habitants des seize communes concernées pouvaient donner leur avis sur l'implantation de ces éoliennes. Un avis négatif avait été rendu par le commissaire de cette enquête, observant un principe de précaution. Les élus de la Communauté de Communes des Portes d'Ariège Pyrénées n’approuvaient pas l’emplacement des éoliennes à Cintegabelle. Côté haut-garonnais, aucune opposition des élus. Il faut dire que les retombées économiques de ces éoliennes ne seront quasiment que pour la Haute-Garonne.

De son côté, la mairie de Cintegabelle a adopté la déclaration de projet au titre du Code de l’urbanisme, permettant de déclarer d’intérêt général le projet. "Une bonne nouvelle pour relever les défis climatiques", se contente de déclarer ce vendredi soir le maire PS de Cintegabelle Sébastien Vincini.